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新春來打卡！新化林場原木打造小鹿斑比超可愛

2019-01-30 07:57聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

中興大學新化林場利用風倒木打造梅花鹿（小鹿斑比），重現西拉雅族在漢人來到臺灣以前，嘉南平原上散佈著西拉雅族群的聚落，他們以狩獵、簡單的游耕與漁業為生，早在3、4百年前，是梅花鹿生活的樂團。

新化林場場長吳佾鴻表示，說到台灣南部的原住民西拉雅族（Siraya），很多人可能就會馬上聯想到台灣名產梅花鹿，梅花鹿在西拉雅族人非常重要的獵物。

17世紀，明朝陳第本的《東番記》裡記載，當時山上到處都是成百上千的鹿。每到冬天，當鹿群出來郊遊遠足時，西拉雅人就會出來打獵！所以梅花鹿在西拉雅族的文化中扮演很重要的角色；而今天我們幾乎很難在野生環境中看見梅花鹿的芳蹤。

新化林場以緬懷過去西拉雅狩獵文化的榮景，營造出一個大小朋友都喜愛的Q版梅花鹿生長環境場景，其中還搭配林場每年7、8月出現，生態指標的螢光蕈及雞肉絲菇，讓遊客來到西拉雅族群的聚落，有故事可以聽，又有畫面可以回憶，將會是假日遊最圓滿的旅程。

這些原木動物，都由新化林場在吳佾鴻場長帶領下，由職員洪幼婷設計，員工余慶松、康益壽、康進福製作。加上之前的三隻小豬、河馬、蹺蹺板、臘腸狗、貓頭鷹巨型車站牌，讓遊客感受到不一樣的新化林場。

中興大學新化林場新打造的大象原木。記者吳淑玲/攝影
中興大學新化林場新打造的大象原木。記者吳淑玲/攝影
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中興大學新化林場新打造的小鹿斑比原木造型區。記者吳淑玲/攝影
中興大學新化林場新打造的小鹿斑比原木造型區。記者吳淑玲/攝影
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中興大學新化林場新打造的小鹿斑比原木造型區。記者吳淑玲/攝影
中興大學新化林場新打造的小鹿斑比原木造型區。記者吳淑玲/攝影
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中興大學新化林場新打造的小鹿斑比原木造型區。記者吳淑玲/攝影
中興大學新化林場新打造的小鹿斑比原木造型區。記者吳淑玲/攝影
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梅花西拉雅族有故事

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