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蔡易餘賀年看板自嘲「妙餘如豬」網友大力按讚

2019-01-29 22:15聯合報 記者魯永明╱即時報導

農曆豬年將近，嘉義縣民進黨立委蔡易餘每年春節前，都會在重要路口豎立大型拜年看板，恭賀鄉親新年快樂，最近在選區重要路口，豎立「妙餘如豬、為民喉舌」賀歲對聯看板，引發網友紛紛按讚，讚賞政治人物自嘲功力一流，超好笑的，也引起鄉親熱烈討論，但長輩看了卻很有意見，要他快快減肥

蔡易餘的賀歲看板，選在選區八個鄉鎮市各豎立一面，看板圖像只見身型「壯碩」的蔡易餘，身穿黑衣、頭戴斗笠，脖子上掛上一條毛巾，打扮成農民，笑容滿面向鄉親拜年，看板上寫著「妙餘如豬，為民喉舌」。

蔡易餘說，「妙餘如豬、為民喉舌」對聯看板文案，是自己發想的，看板花費他好幾萬元，鄉親長輩看了很有意見，要他快點減肥，他說，過去總統蔡英文要他減肥交女朋友，當時也真的認真瘦幾公斤，但最後又胖回來，因此「自從小英那次後，我再也不為我的體重做任何承諾了」。

蔡易餘自嘲賀歲看板，引起網友熱烈討論，有網友說，賀年辭不只大玩諧音梗，還自嘲自己身材，「嘉義

鄉下的看板都玩這麼大嗎？」； 有網友說，「妙餘如豬，為民喉舌」幽默賀年辭，對上蔡立委體型，讓人笑翻，「相片超有說服力」，有網友說，滿好笑的，但還是要減啦； 許多網友看到分享照片笑翻，有網友說「他滿懂的自嘲的啊」。

農曆豬年將近，嘉義縣民進黨立委蔡易餘在選區重要路口，豎立自嘲體型的「妙餘如豬、為...
農曆豬年將近，嘉義縣民進黨立委蔡易餘在選區重要路口，豎立自嘲體型的「妙餘如豬、為民喉舌」賀歲對聯看板，引發網友紛紛按讚。 圖／網友提供
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蔡易餘減肥

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