台南美術館正夯 異人館搶先進駐奇美餐飲將登場

2019-01-29 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南美術館27日開幕除展場空間外，不僅配置有獨立進出的實驗劇場，四樓主要作為辦公館務空間及藝術資源中心，五樓則由奇美集團標下；異人館搶先進駐南美館，在三樓打造全新品牌「I’M COFFEE」，配合美術館打造明亮白淨的空間，並推出手沖咖啡服務。

異人館總經理林岡立表示，異人館進軍咖啡連鎖市場，打造全新品牌「I’M COFFEE」來自於聖經中I am who I am，表達每個個體都有獨一無二，無法被取代的價值，如同每支咖啡豆，擁有先天的獨自特色，經過不同的烘焙方式、加上不同咖啡師的沖煮後，再呈現更強烈的自我風格。

林岡立表示，咖啡廳共提供七支手沖單品咖啡與八支義式咖啡，不添加花俏繁複的口味，化繁為簡，全心專注在提供咖啡最真實、最能呈現本體特色的風味，並與SCAA Qgrader杯測師Danny合作，讓喜好不同的消費者尋找到屬於自己喜愛的風味。