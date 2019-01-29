影／梨花茶席飄香 品阿里山茶預約高接梨

2019-01-29 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



全國第一次辦的梨花樹下茶席，意豐城茗茶第二代老板洪國賓生長在嘉義縣竹崎獅埜村，是有名的竹崎玉觀音高接梨產地，每年冬季在家鄉常看到梨花盛開的美景，今天和獅埜社區在長春農場舉辦很有意境的梨花茶席，希望帶動阿里山茶和竹崎高接梨相關產業。

意豐城茗茶邀請天仁茗茶總部培訓的陸羽茶師張蔚琦等5位茶師，在梨花樹下的茶席展現茶藝，梨樹、茶香交織特別的美景，讓品茶的農民和遊客欲罷不能，希望明年梨花季節能夠再辦一次。

獅埜社區理事長林宜成表示，全村是獅子頭溪流域，山明水秀，物產豐富，盛產玉觀音高接梨、柳丁、橘子、荔枝、龍眼、鳳梨等水果，極具休閒觀光價值。

茶席上的茶師之一張蔚琦，是洪國賓的太太，剛嫁入門時擔人教官，天天與製茶、選茶、泡茶生活，開始努力學習茶藝、參加各種茶師認證，2016年間取得天福茶學院．陸羽茶藝中心「陸羽泡茶師」資格。

她說，賞花融入國人的強項茶藝，在各類花期盛開時，選在適當地點賞花兼品茶，應該可以提升賞花兼帶動多種產業。