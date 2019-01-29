企業總座讀雲科大博士班 捐贈機械致詞要教授別當他

2019-01-29 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



慧國工業公司捐贈雲林科技大學一批工業4.0智慧化設備，並為該校產學研究中心打造一座「小批試量產、工業升級促進、人才培育與課程實習」4大功能的學習場域，讓學生擁有模擬職場的研習空間；慧國總經理江瑞坤是雲科大校友目前仍就讀博士班，他致詞時打趣地要在場老師別當他。引來全場哄堂大笑，也讓開幕式充滿喜氣。

雲科大在產學研大樓地下室創設「智慧精實類產線」，今天揭牌開幕，邀請慧國公司總經理江瑞坤、日籍副總兼松一茂及雲林副縣長謝淑亞主持揭牌儀式，許多雲科大產學合作廠商也專程回國共襄盛舉，產官學共聚一堂，熱鬧滾滾。

雲科大校長楊能舒說，慧國工業協助雲科大建置的智慧精實類產線，由工管系侯東旭、袁明鑑、機械系張祥傑、詹呈雄、鄭秦亦等老師和主任組成團隊，與配虎門技術公司合作，打造全國第1條推式系統與拉式系統並存的類產線，更為雲科大創造第一個肩負「小批試量產、工業升級促進、人才培育與課程實習」四大功能的學習場域，感謝慧國工業慷慨捐贈，未來會持續合作為促進產業升級、培育人才共同努力。

慧國工業總座江瑞坤除感謝日本AISIN集團母公司重視雲科大開辦類產線，特別指派日籍副總經來台共同見證。並也強調，自己是雲科校友，目前還是管理學院的博士生，雲科大的學習歷程對他經營實務幫助很大，他以校友身分回饋母校，只因雲科大是優質大學，和母校合作多年，為慧國培育許多優秀人才不在話下，他呼籲企業界與雲科大合作保證不會後悔，他更打趣地對在場的教授喊話「幫雲科大說了那麼多好話，千萬別當我」，引來全場笑聲與掌聲。

產學研究總中心主任雷漢聲表示，產學研大樓於107年成立27個PBL(Problem-Based Learning)研究中心，陸續開發出領先業界的核心技術，幫企業面對詭譎多變的環境，創造更多競爭優勢，可說是業界的好夥伴。