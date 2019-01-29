溪流排水圳遭棄52雞屍 嘉義縣追查斃死雞來源

2019-01-29 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



入冬進入禽流感疫情流行期，嘉義縣家畜疾病防治所上個月才獲報，有人在中埔鄉深坑村野溪，棄置斃死雞屍16隻，還未查出棄置行為人，今天又接獲民眾通報，民雄鄉東勢湖前大排遭棄置52隻雞屍體，防疫人員所立即到場移除雞屍，送家畜衛生試驗所檢驗，並加強鄰近養禽場及公共區域消毒，協調警方追查棄屍行為人。

防治所說， 遭棄置的雞屍是有色肉雞，棄置地點周邊半徑3公里 共有21場養雞場，將全面訪視，上個月中埔鄉遭棄置的也是有色肉雞，嘉義縣目前並未出現禽流感疫情。

中埔鄉深坑村野溪，遭人棄置雞隻屍體16隻，防治所防疫人員清除雞屍送驗，接獲家衛所檢驗報告，確診為H5N2高病原禽流感，防治所依規定，完成禽屍丟棄地點周圍養禽場疫情訪視，加強鄰近區域養禽場及公共區域消毒工作，並協調警方，全力追查丟棄雞屍行為人。