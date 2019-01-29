嘉市議員郭明賓坦承賄選今請辭 檢方：尊重

2019-01-29 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市議員郭明賓去年選舉期間被嘉義地檢署查賄買票賄選，檢方去年底提當選無效之訴，嘉義地方法院明天開庭審理，郭明賓今天在個人臉書上寫道「請辭議員！」嘉義地檢署表示，尊重其權利。

嘉義地方法院明天民事訴訟照常開庭，目前郭明賓未向法官請假。

嘉義地檢署去年查察賄選期間，發現有4案與嘉義市議員郭明賓有關，郭明賓已坦承行賄，檢察官陳美君裁定100萬元交保，去年底依法提當選無效之訴，嘉義地方法院今年本月2日開準備程序庭，郭明賓與其委任律師未到，僅具狀請假，法院當庭裁定明天下午再開一次準備程序庭，結果郭明賓今天突然在個人臉書發布請辭，令人錯愕。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，尊重郭個人權利，但檢察官仍會依據其選舉期間賄選之事實提出刑事訴訟。

郭明賓在個人臉書寫到「去年九合一選舉，因個人身體出現狀況，且加上參選人數的爆炸，明賓為信守對選民服務的承諾，遂一時不計後果，挺而走險請幾位朋友幫忙做出違法情事，如今面對法律的制裁，心中一片坦然，惟對讓支持者陷於犯罪案件，懇求法官盡可能不要罪責他們。明賓坦承賄選，除了願承擔法律責任外，也非常後悔自己的不智行為，本人願意主動請辭議員的職務，來昭信個人悔悟決心，以典證國家打擊賄選之貫徹，明賓往後願意在個人能力所及之下，一如往昔的照顧弱勢回饋公益且服務市民。