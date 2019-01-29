劇毒農藥巴拉刈2月1日全面禁用 農民：早不用了

2019-01-29 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農民普遍習慣使用的劇毒農藥巴拉刈，農委會公告2月1日起全面禁用退場，若繼續使用被查獲，將依農藥管理法開罰1萬5000元至15萬元不等，嘉義縣府農業處將加強稽查，嘉縣植物保護公會(農藥商公會)理事長林文政說，農藥商已全面停售；農民說，改用替代藥劑成本增加，但也適應了。

巴拉刈是快速作用接觸性除草劑，農委會過去允許用在除柑桔類果園、茶園、蔗園、豌豆園雜草，或耕犁前田面雜草，價格低每公升僅100元，24%巴拉刈溶液不超過200元，噴完約3、4天草枯死，因便宜效果好，深受農民愛戴，但因巴拉刈屬劇毒農藥，發生民眾服藥輕生案例，有致癌毒性，醫界呼籲禁用。

農業處說，農委會前年就公告巴拉刈溶液及水懸劑等2種農藥，去年2月起禁止加工及輸入，並從後天2月1日起禁止分裝、販賣及使用 ，製造、加工、分裝、輸入或販售禁用農藥者，依農藥管理法最高可處7年以下徒刑，併科750萬元以下罰金，使用禁用農藥開罰1萬5000元至15萬元不等。

林文政說，農藥管理法罰則很重，縣轄農藥商已經停售，進口商也不進口，目前有進口替代藥劑，售價比巴拉刈貴，業者會配合禁用政策，農民必須改變用藥習慣，若家中還有未用完巴拉刈，後天起噴灑在農田，致汙染農作物被檢驗發現，仍要受罰。