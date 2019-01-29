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震撼彈！涉賄嘉市議員郭明賓 臉書發表請辭聲明

2019-01-29 15:40聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

被控涉嫌現金賄選案的無黨籍嘉義市議員郭明賓，日前已由嘉義地檢署向法院提選舉無效之訴，郭明賓稍早在臉書po文寫到「我坦承賄選，除了願承擔法律責任外，也非常後悔自己的不智行為，願意主動請辭議員的職務，來昭信個人悔悟決心」。

先前地方就有郭明賓可能請辭的傳聞，郭與律師、家人討論後，今天發表請辭聲明。記者連絡郭明賓，他的助理代為接聽，表示郭暫時不願受訪，相關想法已寫在個人臉書。

郭明賓今天下午3時許，在個人臉書發表辭職聲明，他說，去年九合一選舉，因個人身體出現狀況，且加上參選人數的爆炸，為信守對選民服務的承諾，遂一時不計後果，鋌而走險請幾位朋友幫忙做出違法情事，如今面對法律的制裁，心中一片坦然，惟對讓支持者陷於犯罪案件，懇求法官盡可能不要罪責他們。

郭也說，他坦承賄選，除願承擔法律責任外，也非常後悔自己的不智行為，願意主動請辭議員的職務，來昭信個人悔悟決心，往後願意在個人能力所及之下，一如往昔的照顧弱勢回饋公益且服務市民。

嘉義市議會祕書長吳金對說，郭明賓今天下午2時30分許，約他在服務處碰面時，將辭職書交給他，上頭寫到「即日起請辭嘉義市議員」。吳表示，依據地方制度法第81條，若議員請辭，辭職書送到議會即行生效，議會近日會將郭的辭職書報內政部備查。

郭明賓是嘉義市東區市議員，該選區落選頭是新人李奕德，吳表示，後續要待法院判決定讞，才會有遞補的問題。

被控涉嫌現金賄選案的無黨籍嘉義市議員郭明賓（中），日前以被告身分到地檢署出庭，律...
被控涉嫌現金賄選案的無黨籍嘉義市議員郭明賓（中），日前以被告身分到地檢署出庭，律師陪著他，郭緊繃著臉，不願多談。本報資料照
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賄選九合一選舉爆炸
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