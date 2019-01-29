影／台鐵永康站轉乘優化啟用 轉乘公車不再多走數百米

2019-01-29 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台鐵台南永康火車站每天6到8千人出入，因路窄交通混亂多年，搭公車要走到數公百尺外，地方爭取補助打開動線，公車直駛進站，景觀改善全面優化。市長黃偉哲主持啟用說，這個不是他的政績，要感謝中央與兩位前市長的努力，讓老建築景觀有了新風貌。

永康站前改善工程經費2286萬元，市府協調台鐵局供地新闢公車專用迴車彎，讓公車可以直接停到車站前之外，也一併整體規劃完善的行人空間、風雨走廊、公車、計程車、小客車候車亭，讓乘客有更舒適的轉乘空間。

啟用典禮今天請來黃偉哲主持啟用，期許交通轉乘零距離，提供民眾更優質、舒適便利公共運輸服務，市府交通局表示，明天起公車改停靠新設火站內候車亭，方便乘客。

黃偉哲表示，永康是台南人口最多行政區，永康站更是地方門戶，但過去站前廣場狹窄、轉乘公車也必須走到200多公尺外八德街口，現在公車可以直接開到站前，讓乘客直接搭車，落實公共運輸無縫接駁，轉乘零距離。

市長黃偉哲指出，「永保安康」是台南鐵路車站的代表，而103年完工的保安轉運站是市府第一處在火車站前興建的轉運設施，歷年來陸續推動完成9座轉運站和5處站前優化，「永康站前轉乘優化」落成啟用加入服務市民行列，又適逢年節，特別準備的「永保安康」紀念車票小卡，別具喜氣和意義。

市長黃偉哲表示，永康擁有許多獨特與歷史悠久的景點，例如擁有400年以上歷史的鯽魚潭、被稱為「彩繪眷村」的復興老兵文化園區、全台第一座金屬造型觀光工廠「台灣金屬創意館」等，都可利用公車前往，歡迎市民朋友搭火車、轉公車輕旅行，一起來走春。

交通局長林炎成指出，永康車站是通勤、通學大站，也有自強號停靠，每日進出火車站旅客量超過6,000人次，目前計有20路、綠5及紅10等3條公車路線、每日71班次行經，需求量大，改善站前轉乘空間刻不容緩。