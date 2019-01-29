春節疏運 雲林加開高鐵接駁車服務沿海居民

2019-01-29 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



今年春節連假長達9天，為紓解春節高鐵雲林站人潮及交通，便利民眾返鄉，雲林縣長張麗善宣布，市區公車高鐵快捷201路線加開70班次疏運；另針對東勢、四湖、台西等沿海地區旅外鄉親，2月2、3、10日三天提供「高鐵雲林站-虎尾大屯-東勢－四湖－台西」免費接駁路線，每天往返共計16班次，民眾可多加利用。

雲林縣長張麗善表示，市區公車高鐵快捷201路線（高鐵雲林站至雲科大），沿線停靠高鐵雲林站、臺大虎尾分院、持法媽祖宮、虎尾惠來、大美瓦斯廠、大美、虎溪、正心中學、台電大樓、斗六火車站、中華影城、稅務局及雲林科技大學等站，配合高鐵營運每日雙向原即開行62班次，從2月1日起至2月10日起每天雙向分別增加4至12班次，合計加開70班次以疏運春節連續假期人潮，詳細班表可洽雲林客運股份有限公司(http://www.yunlinbus.com/)查詢。

另服務本縣東勢、四湖、台西等沿海地區旅外鄉親，於春節期間（2/2、2/3、2/10等日期）縣府亦提供「高鐵雲林站-虎尾大屯-東勢－四湖－台西」接駁服務，沿線停靠高鐵雲林站、台西客運大屯站（大屯國小側門）、東勢圖書館（賜安宮）、四湖參天宮（第二停車場入口）、四湖林厝寮、台西水利站等站點，單趟行駛時間約60分鐘。