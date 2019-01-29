棒球／苦撐10多年 廖了以接手營運斗六球場

2019-01-29 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六棒球場2005完工啟用，歷經4次公告皆未吸引廠商投資經應，縣政府多年來自行營運苦撐，今年終於有廠商願意進駐。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣斗六棒球場2005完工啟用，歷經4次公告皆未吸引廠商投資經應，縣政府多年來自行營運苦撐，今年終於有廠商願意進駐，今天縣政府與運動家育樂公司董事長廖了以一同簽下OT案委外營運管理合約，未來5年將由其營運管理。

雲林縣府教育處長林慧蓉表示，斗六棒球場2005年完工啟用，是國內第14座棒球場，可容納1萬5千人座位，並設有雙層看台，啟用後曾辦理徵求民間參與投資經營斗六棒球場運動場館公共建設（ROT）專案，但多次公告皆未吸引廠商投資經營。

縣長張麗善表示，10多年來棒球場皆由縣政府自行營運管理，每年平均基本維護管理費用支出近千萬元，縣政府爭取中央政府補助經費6000萬元進行球場內部設施整修，以利吸引廠商進駐投資經營。

斗六棒球場依促進民間參與公共建設法規定，日前辦理雲林縣斗六棒球場OT案委託民間營運管理，經公開甄選委託營運廠商後，由運動家育樂有限公司得標。