翁章梁駕特斯拉 高鐵低碳轉運中心啟用驚呼連連

2019-01-29 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府今天上午在高鐵嘉義站前，舉行全新低碳運具轉運中心2.0啟用典禮，縣長翁章梁帶來賓及委託經營廠商揭牌，駕最夯電動車TESLA(特斯拉)，用充電站為車子充電，驚呼連連，臉上露出訝異表情說「不必加油門就會跑了，看不到引擎，聽不到引擎聲」。

轉運中心啟用，大家注目焦點不在加電設備，全都集中廠商向劉姓車主借來使用的特斯拉，劉姓車主說，全台已有上千輛特斯拉，每輛售價400至800萬元不等，加滿電可跑400公里，充電1小時可跑70公里，目前西部電網陸續建構，翁章梁由車主陪同試駕，驚呼連連。

原有低碳轉運中心地點屬臨時設施，為服務更多遊客，縣府向中央爭取1600萬元在嘉義站前空地，興建232坪嶄新低碳運具轉運中心，提供遊客舒適便利綠能交通服務，委託綠悠遊公司營運，翁章梁與綠悠遊公司總經理陳慶全等人掛牌啟用。

除腳踏車及二輪車外，轉運中心進駐GOGORO、三陽電動機車，並建置電動機車充電站、LUXGEN、TESLA特斯拉充電站等低碳能源補給設備，提升運具續航力，兼顧綠色環保、低碳文化、永續便利三原則，首創提供租借gogoro電動機車服務，提供七人座電動汽車預約包車服務，透過低碳運具串起周邊景點(國立故宮南院、蒜頭糖、布袋高跟鞋教堂等，打造全方位低碳環保、永續便利、樂活城市。