扭轉計程車刻板印象 高顏值「北漂」3姊妹返鄉闖出名號

2019-01-29 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



7、8年級生「北漂」三 姊 妹 張逸涵、張嫚容、張尹亭，回台南家鄉協助父親計程車行轉型，4年來車隊車輛翻倍，展現經營成效，更以創新行銷手法，顛覆外界對計程車刻板印象。

張逸涵、張嫚容、張尹亭分別為34、32、25歲，外型亮眼，家中在台南市區開設計程車數十年；張逸涵原是南科工程師，收入讓不少上班族稱羨，約5年前甚至還一度外派上海，不過思念家人與台灣好友，更擔心家中的計程車生意，在對岸不到1年，決定辭職返台幫忙，成立「台一大車隊」。

「大姊影響我們...」在台北某海運公司擔任業務的張嫚容說，當時在台北雖然收入還算優渥，知道張逸涵要改造家中車行經營模式，約3年前也辭職返鄉，2年前大學畢業的老么張尹亭也加入，憑著長期的默契與共同的經營理念分工後，逐漸讓傳統計程車行一點一滴改變。

「一開始也不是很順利！」張逸涵說，記得第一年磨合期挑戰最大，得持續跟計程車司機們溝通，包括運將司機形象建立；不得咀嚼檳榔、禮貌、服裝儀容，甚至禁止狂飆車等，花了很大力氣改造。

而有些理念不同者甚至退出車隊，一度最慘時月虧逾20萬元，壓力相當大，所幸逐漸取得老顧客信任，業績穩定回流，目前車隊逾百輛，也讓外界看見不一樣的計程車形象。

目前工程師背景的大姊張逸涵承攬業務，二姊張嫚容負責行銷，老么張尹亭發想企劃，他們也開發自由行、跟團不同交通客源，還有商務包車、機場接送或長短期租賃服務，以靈活操作手法競逐市場，已擺脫虧損。