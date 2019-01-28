大台南小黃公車 白河、玉井先行

2019-01-28 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南報導



台南市長黃偉哲主持大台南小黃公車白河區上線，鼓勵市民多多利用。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

繼玉井區後，大台南「小黃公車」白河區昨起上線，台南市政府交通局表示，現階段小黃公車優先通行白河、玉井地區5條路線，未來再視需求，擴大服務範圍。

「若能接受當天預約就更便民了！」多名長輩肯定市府這項交通政策，不過也認為，交通需求往往是「突發」，希望能改為當日派車。

台南市議員張世賢也為鄉親請命，建議六甲至白河黃16支線公車，能從白河商工終點站，延駛至高鐵嘉義站，方便搭乘高鐵。市議員蔡育輝建議，引進在地計程車業者加入，照顧在地業者。

市長黃偉哲表示，跨縣市延駛至高鐵嘉義站，會續與交通部研究，市府開闢小黃路線，運作模式是否改變將持續研究，嘉惠更多市民。

台南市政府交通局與台一大車隊合作的大台南「小黃公車」，昨上午在白河轉運站由黃偉哲主持上線服務儀式，黃表示，為落實照顧偏遠地區行的權益，由台一大車隊於玉井、白河兩區示範路線，提供小黃公車服務。

交通局長林炎成表示，玉井區選定綠20、綠20-1、綠21，白河區黃14-1、黃15等5條路線，導入小黃公車服務。除提供原本固定班次，民眾可利用電話（06）3000000，連絡班次預約，2人以上即發車，須前一天下午5點前完成預約，路線依原公車路線行駛，不能指定行駛其他路線或路徑，可在站牌1公里內到定點接送。

交通局公共運輸處處長呂獎慧指出，收費方式比照大台南公車收費，使用電子票證刷卡上下車，可享有基本里程26元免費，持市民卡相關優惠皆相同。