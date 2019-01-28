影／雲嘉南分署職訓木工家具首賣 2小時搶購一空

2019-01-28 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今首度開賣職訓木工家具，有人清晨6點就來排隊，開賣後短短2小時356件已全數搶購一空，分署人員也嚇一大跳。

雲嘉南分署代理分署長劉邦棟表示，這是第一次公開販售創意家具設計及製作班成品，全榫卯工法只賣材料基本價，清晨點就有第一位民眾排隊，不到10點就已大排長龍，反應相當熱烈，未來將做滾動式調整，不定期把學員作品分享給廣大民眾，劉邦棟今天也在現場發送勞動部賀年紅包袋及分署一元紅包，希望大家多支持職業訓練，並鼓勵民眾參加職訓，增強自我競爭力。

「很划算！」陳小姐說，今專程過來買書架，到場後看到其他作品也很棒，又加買了托盤、毛巾架、信箱及置物架等共13件，她說，很喜歡木質家具，只花5千多元真的很划算。

從高雄來的葉小姐也說，早上與多名朋友結伴從高雄出發，10點初就到了，拿到號碼牌已41號，入場想買的產品都被買走了，希望下波能再加碼多一點。