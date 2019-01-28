台南溪北將創造近萬就業機會 七股科技工業區完成編定
經濟部今核定台南七股科技工業區編定，提供農漁村轉型及鄉村人口就業，估計下半年進入實質開發，將創造近萬個就業機會。
台南市政府經發局代理局長蕭富仁說，這是台南市政府繼柳營科技工業區、樹谷園區、永康科技工業區及新吉工業區後開發七股科技工業區，將有助於優化南北產業空間佈局，
七股科技工業區位於七股區台糖三股農場範圍，計畫面積141.34公頃，緊鄰台17線及西濱快速公路，距中山高安定交流道約11公里，交通十分便捷，開發後公共設施面積佔63.85公頃，同時可提供77.5公頃土地供廠商設廠使用，將引進產業主要以低汙染、低耗能的綠能及南科中下游支援產業與地方特色產業為主。
經發局說，七股科技工業區自97年起啟動開發審查行政程序，98年9月通過環評、99年2月通過排水計畫、農委會於102年8月同意農地變更、105年10月內政部地政司同意土地徵收公益性及必要性評估報告書、106年7月內政部同意開發計畫可行性規劃報告，去年10月完成內政部區區域計畫委員會細部計畫審查，順利取得開發同意、同年12月經濟部工業區編定審查小組審查通過。
經發局說，今經濟部已發函同意七股科技工業區，依原促進產業升級條例規定核定編定為工業區，後續經發局將辦理七股科技工業區編定範圍公告，目前已與台糖達成土地取得共識及完成工業區總顧問遴選，今年3月公告甄選受託開發商，4月與台糖公司完成價購土地，下半年進入實質開發。
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