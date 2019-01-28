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推動幸福經濟 黃敏惠與夫婿捺愛的手印

2019-01-28 19:54中央社 嘉義市28日電

嘉義市長黃敏惠上任後力推幸福經濟，今天在市府迎新春記者會中，與擔任醫師的夫婿蔡宗佑一起在交趾陶版模捺下「愛的手印」，為嘉義市「愛情產業」代言。

嘉義市政府今天舉行「2019年諸羅如藝迎新春」年節活動記者會，預告春節系列活動之外，黃敏惠與夫婿蔡宗佑也為西洋情人節「一生一世，陶你歡喜」活動代言，倆人在「愛情信物」交趾陶上捺手印、簽名留念。

黃敏惠歡迎民眾「來嘉走春，幸福滿分」，還教結褵30多年的夫婿蔡宗佑以手指比出「小愛心」；蔡宗佑靦腆地在「愛情信物」交趾陶上簽名時，有人說「像在簽結婚證書」、「續約」，引起哄堂大笑。

黃敏惠強調上任後推動「傳統藝術結合現代創意的幸福經濟」，特別結合在地傳統交趾陶，由交趾陶藝師呂勝南之子呂皇澄設計交趾陶情人手印，提供到嘉義的旅人留下紀錄，讓愛情產業發光發亮，轉動幸福經濟。

她說，市府文化局今年特別舉辦「提燈、賞燈、遊古道：檜村智慧路燈點亮聰明旅遊」活動，以九華山地藏庵為中心，經雲霄古道、檜意森活村、北門驛設置應景花燈、智慧路燈，讓遊客享受燈海與暢遊古道樂。

黃敏惠稍後接受媒體訪問上任滿月心得時說，只是盡全力發掘嘉義市的能量，大家一起動起來，「人對了，策略也對了，務實、踏實的做，相信一定會讓大家看到真正亮麗的嘉義市。」

黃敏惠強調嘉義市可用文化、觀光、運動產業等能量拚經濟，結合現有「假期經濟」與新的「幸福經濟」，融合文化藝術形成文化新絲路，將來也會跟鄰近縣市合作，互利共榮，打造嘉義市成為台灣西部新都心。

交趾陶經濟黃敏惠
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