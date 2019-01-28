體驗唐朝文人小確幸 南華文學系營隊大爆滿

2019-01-28 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



「穿越唐朝」不再是連續劇的橋段。南華大學文學系為了讓青年學子深入古典文學，今天舉辦以「穿越唐朝」為主題的文學營隊，原本預定招收40人，卻有上百名學生熱烈報名，最後飾選79名參加，從唐詩與現代生活，仿唐代文人吟詩跳舞，品嚐唐代美食「酥酪澆櫻桃」，煮一壺唐代煎茶等唐朝文人小確幸。

南華大學文學系表示，唐朝的文學相當興盛，更被譽為詩歌「黃金時代」，在史學、哲學、宗教、藝術等領域都獨具特色，唐朝的文化更深深影響日本跟隨和模仿。這次以唐朝為主題的文學創意營，包含唐代書法名帖臨摹、敦煌舞和唐代服裝等1日唐朝生活體驗。

系主任陳章錫表示，唐朝營隊讓高中生們體驗盛世大唐的精彩與豐富，親身參與，才能真正明白詩歌中描述的文人生活，而非只停留在紙上的「知識」。唐朝有許多書法大師，後來的各朝代的皇帝也都很會寫書法，展現其才氣。