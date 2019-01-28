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影╱張麗善為雲林垃圾找出路 將打包2萬公噸垃圾

2019-01-28 19:01聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣長張麗善今天首度率局處主管視察虎尾垃轉運站及MT廠運轉情形，並指示未來將分新舊垃圾處理，各鄉鎮的舊垃圾山將打包封存，同時延長MT廠試運期，努力提高燃料棒能源製產率；被詢及是否啟用林內焚化爐，她未正面回應，但強調優先處理每天生產的新垃圾，未來再分期程解決雲林垃圾沈疴。

張麗善今天率副縣長謝淑亞、秘書長張志銘、首席顧問張清良及環保局長張喬維、城鄉發展處長林長照、虎尾鎮長丁學忠等人，在虎尾清潔隊檢討嚴重的垃圾問題，並視察MT廠（垃圾機械處理系統）的燃料棒製程。

張縣長說，未來新舊垃圾要分開處理，已爭取兩千多萬元從今年4月起對各鄉鎮稚積的垃圾打包存封，免於臭氣汙染，預定打包兩萬公噸。

雲林日產350噸垃圾，扣除埯埋及外運剩約200噸，張麗善說，目前MT廠日處理量約100噸，但能源轉換率只約15%，其餘是廢水和廢料，效能不高，未來MT廠是否持續運轉，將延長試運期3個月評估後而定，當務之急是要設法努力提升效能，增加燃料棒數量與密度，降低廢料剩餘量，未來才可減少外運成本。

至於是否會考慮啟用林內焚化爐及增加六輕的代燒量，張麗善未正面回應，但說，眼下以源頭減量及提高MT效能為要，將來會分近、中、遠期來處理雲林垃圾。至於六輕代燒，因外縣市代燒每噸要運回1.8噸灰渣，目前縣內囤量已3萬噸無法消化，所以未來外運代燒量勢必一定要減少，因此，只有MT廠效能提高加上民眾源頭落實分類，才可提高六輕就近代燒意願，減輕雲林垃圾負荷。

處長林長照和局長張喬維也進一步說明，目前只有嘉義與高雄代燒，未來六輕焚化爐更新可處理400噸，扣除本身的使用，尚有處理空間，但前題是要MT運轉精實順利，若再搭配六輕代燒，解決雲林垃圾並不難。

雲林垃圾機械處理系統MT廠，每天可將上百噸垃圾製造出15噸的燃燒棒能源，縣府將提...
雲林垃圾機械處理系統MT廠，每天可將上百噸垃圾製造出15噸的燃燒棒能源，縣府將提高效能減少廢料量。記者蔡維斌／攝影
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雲林垃圾機械處理系統MT廠，每天可將上百噸垃圾製造出15噸的燃燒棒能源。記者蔡維...
雲林垃圾機械處理系統MT廠，每天可將上百噸垃圾製造出15噸的燃燒棒能源。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善巡視垃圾機械處理系統MT廠，並研商如解決雲林縣嚴重的垃圾問題。記者...
雲林縣長張麗善巡視垃圾機械處理系統MT廠，並研商如解決雲林縣嚴重的垃圾問題。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善巡視垃圾機械處理系統MT廠，並研商如解決雲林縣嚴重的垃圾問題。記者...
雲林縣長張麗善巡視垃圾機械處理系統MT廠，並研商如解決雲林縣嚴重的垃圾問題。記者蔡維斌／攝影
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雲林垃圾機械處理系統MT廠，每天可將上百噸垃圾製造出15噸如圖中所見的燃燒棒能源...
雲林垃圾機械處理系統MT廠，每天可將上百噸垃圾製造出15噸如圖中所見的燃燒棒能源。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善巡視垃圾機械處理系統MT廠，並研商如解決雲林縣嚴重的垃圾問題。記者...
雲林縣長張麗善巡視垃圾機械處理系統MT廠，並研商如解決雲林縣嚴重的垃圾問題。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善巡視垃圾機械處理系統MT廠，並研商如解決雲林縣嚴重的垃圾問題。記者...
雲林縣長張麗善巡視垃圾機械處理系統MT廠，並研商如解決雲林縣嚴重的垃圾問題。記者蔡維斌／攝影
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雲林垃圾機械處理系統MT廠，每天可將上百噸垃圾製造出15噸的燃燒棒能源。記者蔡維...
雲林垃圾機械處理系統MT廠，每天可將上百噸垃圾製造出15噸的燃燒棒能源。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善率一級主管到虎尾垃圾場研商如何解決嚴重的雲林垃圾問題。記者蔡維斌／...
雲林縣長張麗善率一級主管到虎尾垃圾場研商如何解決嚴重的雲林垃圾問題。記者蔡維斌／攝影
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六輕張麗善焚化爐
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