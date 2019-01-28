影╱張麗善為雲林垃圾找出路 將打包2萬公噸垃圾

2019-01-28 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣長張麗善今天首度率局處主管視察虎尾垃轉運站及MT廠運轉情形，並指示未來將分新舊垃圾處理，各鄉鎮的舊垃圾山將打包封存，同時延長MT廠試運期，努力提高燃料棒能源製產率；被詢及是否啟用林內焚化爐，她未正面回應，但強調優先處理每天生產的新垃圾，未來再分期程解決雲林垃圾沈疴。

張麗善今天率副縣長謝淑亞、秘書長張志銘、首席顧問張清良及環保局長張喬維、城鄉發展處長林長照、虎尾鎮長丁學忠等人，在虎尾清潔隊檢討嚴重的垃圾問題，並視察MT廠（垃圾機械處理系統）的燃料棒製程。

張縣長說，未來新舊垃圾要分開處理，已爭取兩千多萬元從今年4月起對各鄉鎮稚積的垃圾打包存封，免於臭氣汙染，預定打包兩萬公噸。

雲林日產350噸垃圾，扣除埯埋及外運剩約200噸，張麗善說，目前MT廠日處理量約100噸，但能源轉換率只約15%，其餘是廢水和廢料，效能不高，未來MT廠是否持續運轉，將延長試運期3個月評估後而定，當務之急是要設法努力提升效能，增加燃料棒數量與密度，降低廢料剩餘量，未來才可減少外運成本。

至於是否會考慮啟用林內焚化爐及增加六輕的代燒量，張麗善未正面回應，但說，眼下以源頭減量及提高MT效能為要，將來會分近、中、遠期來處理雲林垃圾。至於六輕代燒，因外縣市代燒每噸要運回1.8噸灰渣，目前縣內囤量已3萬噸無法消化，所以未來外運代燒量勢必一定要減少，因此，只有MT廠效能提高加上民眾源頭落實分類，才可提高六輕就近代燒意願，減輕雲林垃圾負荷。