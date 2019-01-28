影／韓國瑜要來了 謝龍介宣布韓過年後來台南合體

2019-01-28 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市第二選區立委補選春節連假後不久登場，國民黨參選人謝龍介說，韓流持續發燒至今不退，現在跟他要韓國瑜春聯、紅包袋的人已追上前總馬英九且還在增加，不時有選民問他，「韓國仔什麼時候會來？」。

今天韓國瑜被媒體追問何時去幫謝龍介站台？韓國瑜還說「一定會去看龍介兄」；謝龍介再被追問下午總算開口說，「2月啦，過完年後一定會來」，現在努力幫助鄉親拚濟，有信心韓國瑜來站台能增加不少票源，不過白色力量在台南目前還看不出已崛起，如能形成三足鼎立，藍營就有一搏機會。

謝龍介說，「韓流」還是很強，許多農漁民與勞工朋友見到他就問，韓國瑜什麼時候才會來台南，不過韓國瑜真的很拼，每天忙得不可開交甚至影響健康，他幾勸韓國瑜生病就要好好休息，大家這麼期待他千萬不要累壞，考量韓國瑜實在太辛苦，「他什麼時候有空，我們一定配合」，至少確定2月會配合服務處成立來合體站台。

他說，這幾年綠色執政阻礙兩岸貿易通路，又沒有為農漁產找到其他好出路，各地農漁民產品難以行銷苦不堪言，他要幫鄉親爭取管道到對岸找出路，就被執政黨「抹紅」，但這次他去大陸爭取，元宵節又有100個貨櫃鳳梨要出口，還要去大陸促銷漁產。