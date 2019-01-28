影╱「3000000」是啥？ 大台南「小黃公車」白河線有玄機

2019-01-28 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



大台南「小黃公車」白河區今天起上線，也是日前繼玉井區後新增添服務，希望照顧偏遠鄉親。台南市政府交通局表示，小黃公車現階段優先通行白河、玉井地區5條路線，未來再視需求，擴大服務範圍。

台南市政府交通局與台一大車隊合作的大台南「小黃公車」，上午在白河轉運站由市長黃偉哲主持上線服務儀式，市長黃偉哲表示，偏遠地區資源較少，若沒有提供完善的公共運輸，將造成地區居民就學、就業、就醫等困難，不利於城鄉均衡發展，為落實照顧偏遠地區基本「行」的權益，由台一大車隊於玉井、白河兩區示範路線提供小黃公車服務。

交通局局長林炎成表示，為配合偏遠地區公共運輸使用特性及需求，選擇玉井及白河兩區做為示範區域，以「小黃」做為代替公車的需求反應式運輸服務，並於玉井區選定綠20、綠20-1、綠21，以及白河區黃14-1、黃15等5條路線導入小黃公車服務。

交通局公共運輸處處長呂獎慧表示，本次上線5條小黃公車路線，除提供原本固定班次路線服務外，民眾可利用電話(06)3000000（口訣3百萬）班次預約且2人以上即發車，但注意請於前一天下午5點前完成預約，路線需依原公車路線行駛，不能指定行駛其他路線或路徑，但可於站牌1公里內到定點接送提供彈性服務。

呂獎慧指出，除增加預約班次服務，收費方式比照大台南公車收費，原使用電子票證上下車皆完成刷卡，即可享有基本里程26元免費，持市民卡相關優惠亦完全相同，服務與優惠都不縮水，歡迎民眾多加持電子票證使用「小黃公車」。

出身白河的市議員張世賢建議六甲至白河黃16支線公車，能從白河延駛至高鐵嘉義站，以照顧偏鄉鄉親搭乘高鐵，同時也希望小黃公車能採當日叫車行駛，市議員蔡育輝建議，能引進在地計程車業者加入，照顧在地業者權益。