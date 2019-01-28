張麗善視察垃圾轉運站 為雲林垃圾找出路

2019-01-28 17:23 中央社 雲林縣28日電



雲林縣長張麗善今天帶領縣府團隊至虎尾垃圾轉運站視察機械處理系統，她指示試辦計畫再延長3個月，處理以新產生垃圾為主，減少委外代燒要換回底渣，並推動垃圾減量分類。

張麗善視察機械處理系統（Mechanical Treatment，簡稱MT），由現場專業人員解說相關設備及功能，包括垃圾入料、破碎、磁選、渦電流、儲料桶到最後造粒機造粒RDF-5，把垃圾經由分選程序分成可再利用及不可再利用等物質，可再利用物質可產製廢棄物衍生燃料（Refuse Derived Fuel-5，簡稱RDF-5）。

雲林縣政府表示，機械處理系統（MT）除處理生活垃圾外，且可產製RDF-5，而RDF-5可做為燃煤鍋爐或汽電共生廠的替代燃料混燒再利用，如此可減少煤炭使用量，又可有效達到垃圾減量，減緩掩埋場操作壓力。

張麗善指出，MT每日處理量雖可達到100公噸以上，但目前現場作業顯示，MT處理後剩餘廢料過多是問題，因廢料還須經過掩埋或焚化處理；另垃圾組成有50％是水分，若能把整體水分去掉，對垃圾減量幫助更大。

因MT系統仍有很大改善空間，張麗善當場指示，MT試辦計畫再延長3個月，MT處理垃圾順序以新產生垃圾為主，舊垃圾量的處置優先打包封存，以度過目前全國焚化廠進行的歲修期。

張麗善也指示，提升MT每日處理量能100公噸至200公噸，同步進行委外代燒及衛生掩埋後，可悉數處理完畢，並減少委外代燒要換回底渣情形。推動家戶垃圾減量分類，並對各鄉鎮市公所訂定獎勵措施。

張麗善說，期待雲林縣生活垃圾可有效妥善處理，為雲林垃圾找到出路。