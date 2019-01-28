親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

12月景氣燈號跌至藍燈 創33月來新低

張麗善視察垃圾轉運站 為雲林垃圾找出路

2019-01-28 17:23中央社 雲林縣28日電

雲林縣長張麗善今天帶領縣府團隊至虎尾垃圾轉運站視察機械處理系統，她指示試辦計畫再延長3個月，處理以新產生垃圾為主，減少委外代燒要換回底渣，並推動垃圾減量分類。

張麗善視察機械處理系統（Mechanical Treatment，簡稱MT），由現場專業人員解說相關設備及功能，包括垃圾入料、破碎、磁選、渦電流、儲料桶到最後造粒機造粒RDF-5，把垃圾經由分選程序分成可再利用及不可再利用等物質，可再利用物質可產製廢棄物衍生燃料（Refuse Derived Fuel-5，簡稱RDF-5）。

雲林縣政府表示，機械處理系統（MT）除處理生活垃圾外，且可產製RDF-5，而RDF-5可做為燃煤鍋爐或汽電共生廠的替代燃料混燒再利用，如此可減少煤炭使用量，又可有效達到垃圾減量，減緩掩埋場操作壓力。

張麗善指出，MT每日處理量雖可達到100公噸以上，但目前現場作業顯示，MT處理後剩餘廢料過多是問題，因廢料還須經過掩埋或焚化處理；另垃圾組成有50％是水分，若能把整體水分去掉，對垃圾減量幫助更大。

因MT系統仍有很大改善空間，張麗善當場指示，MT試辦計畫再延長3個月，MT處理垃圾順序以新產生垃圾為主，舊垃圾量的處置優先打包封存，以度過目前全國焚化廠進行的歲修期。

張麗善也指示，提升MT每日處理量能100公噸至200公噸，同步進行委外代燒及衛生掩埋後，可悉數處理完畢，並減少委外代燒要換回底渣情形。推動家戶垃圾減量分類，並對各鄉鎮市公所訂定獎勵措施。

張麗善說，期待雲林縣生活垃圾可有效妥善處理，為雲林垃圾找到出路。

張麗善廢棄物
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

台南大廟仁壽宮春節推保生文化祭 萬個開運金大放送

2019-01-28 14:06

「3000000」是啥？ 大台南「小黃公車」白河線有玄機

2019-01-28 17:28

20多年老里長 薪水捐助弱勢

2019-01-28 14:33

太保市花海節浪漫夢幻 市長：自然美勝花博整型美

2019-01-28 11:12

警衛犬駐守派出所 議員呂維胤過年前送狗糧加菜

2019-01-28 10:43

老里長省吃儉用 「薪水」分送中低收入高齡長者

2019-01-28 09:44

影／熱情送佛祖回娘家 台南東山碧軒寺清晨熱鬧如白晝

2019-01-28 08:12

雲林茂谷柑正甜 縣府公所聯手促銷大吉大利

2019-01-28 07:43

6位雲林水林同鄉校長 結為夥伴學校

2019-01-27 23:38

前台南縣府主秘李國堂辭世 獲頒卓越市民

2019-01-27 23:34

慈濟歲末圍爐 志工分享生命故事

2019-01-27 23:29

窮孩子靠讀書脫貧 6個同鄉校長的成長故事很勵志

2019-01-27 22:58

影／史蹟資料館華麗變身「昭和J18」 在嘉體驗日式文化

2019-01-27 18:29

徐國勇：警察依法行事 不會因黨證就放縱

2019-01-27 17:36

影／台南市美術館盛大開幕 蔡英文親自到場祝賀

2019-01-27 17:05

寒士幫忙省開銷 人安基金會直呼「好暖心」

2019-01-27 14:03

影／慰勉台南警 徐國勇：基度山恩仇記也以法律制裁仇家

2019-01-27 13:59

台南仁德自辦熱鬧年貨大街 書法名家王錫圭寫贈春聯

2019-01-27 11:55

台南氣溫降 催紅落羽松林吸引遊客

2019-01-27 10:57

駕駛人注意！台南市本淵橋施工 29、30日夜間封閉

2019-01-27 10:07

台南烏山頭水庫5隻圓滿豬迎春 還可擲筊祈福

2019-01-27 08:14
看更多

熱門文章

高雄民眾踢馬路標線斷數截 原來是自來水挖路沒鋪好

2019-01-27 17:41

高雄氣爆地景藝術遭批 尹立：抹黑受害者還算是人嗎？

2019-01-28 08:56

宜蘭立委選舉「藍熱綠冷」國民黨「雙華」表態戰初選

2019-01-27 20:56

高雄市2月名人帶路是她 漢來美食掌門人林淑婷

2019-01-28 07:29

私人秘境落羽松樹林封閉 地主批遊客製造垃圾又亂停車

2019-01-28 15:36

內灣老街春節湧車潮 在地警察告訴你那裡免費好停車

2019-01-28 12:15

影╱蔡政府最有感政策是這項 家長：解決經濟壓力有誠意

2019-01-28 15:07

窮孩子靠讀書脫貧 6個同鄉校長的成長故事很勵志

2019-01-27 22:58

地下水管破漏 百福社區停水逾24小時影響破千戶

2019-01-27 22:05

「魯冰花」真的是花 客家母親花打造茶園冬景

2019-01-28 08:58

恐國運籤引爭議 南鯤鯓代天府豬年只抽不解

2019-01-28 12:22

迪化街年貨大街沒年味 許多民眾只逛不買

2019-01-28 00:07

影／ 慈暉園資源不足 韓國瑜：結合社會資源助弱勢

2019-01-27 20:58

影／熱情送佛祖回娘家 台南東山碧軒寺清晨熱鬧如白晝

2019-01-28 08:12

百福社區停水24小時危機可望解除 凌晨2點恢復供水

2019-01-27 23:40

女星張俐敏到高雄 明與韓國瑜看崗山之眼

2019-01-28 16:12

港客指控高雄「黑心飯店」 業者：再惡意指控絕不姑息

2019-01-28 15:43

幼年被棄菜園外公救回 新住民阮明明行善報恩

2019-01-27 20:55

桃園大溪源古本舖 轉型庶民博物館

2019-01-27 23:04

守護91家金融機構 豐原警分局守望16天

2019-01-28 11:34

老里長省吃儉用 「薪水」分送中低收入高齡長者

2019-01-28 09:44

原住民「國寶」祭師潘烏吉過世 下月將辦告別式

2019-01-27 20:00

辦未婚單車長途挑戰賽 超鐵執行長快被紅色炸彈炸暈

2019-01-27 18:26

三地門遷葬粗暴判國賠 鄉長道歉：承擔責任不上訴

2019-01-28 14:34

未婚男女聯誼 夜騎200公里

2019-01-27 23:48

種花像跟老天爺賭博 今年杉林花田過新年來賞正對時

2019-01-28 08:11

雲林茂谷柑正甜 縣府公所聯手促銷大吉大利

2019-01-28 07:43

王惠美和家扶兒打勾勾 成績有進步找縣長領獎品

2019-01-27 17:52

友達董座組樂團 考街頭藝人

2019-01-27 23:13

大港墘停車場 恐延至後年完工

2019-01-27 23:17

聯合盃作文賽兩岸總決賽頒獎 她包下高中3年首獎

2019-01-27 19:30

日前消風暫停展出 竹市「蓋亞」地球今強勢回歸

2019-01-28 12:48

影╱荒地變球場 竹市左岸棒球場今啟用

2019-01-28 15:48

太保市花海節浪漫夢幻 市長：自然美勝花博整型美

2019-01-28 11:12

徐國勇：警察依法行事 不會因黨證就放縱

2019-01-27 17:36

警衛犬駐守派出所 議員呂維胤過年前送狗糧加菜

2019-01-28 10:43

大台北都會公園 規畫增輕食區、滑草場

2019-01-28 00:12

影／史蹟資料館華麗變身「昭和J18」 在嘉體驗日式文化

2019-01-27 18:29

兩岸太極文化交流 培養小學生專注力

2019-01-28 13:12

6位雲林水林同鄉校長 結為夥伴學校

2019-01-27 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top