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大專生爭相進駐農村 與「台灣牛」親密接觸

2019-01-28 17:05聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

農委會水土保持局利用寒假期間與全台在地11個農村在地青年團隊舉辦「大專生洄游農STAY」活動，雲林場次10餘個名額，吸引全台近50位大專生爭搶報名，今天與「台灣牛」進行第一次親密接觸，直呼好有趣。

大專生洄游農STAY活動今天在雲林縣斗南鎮農會登場，來自都會地區的大專生深入農村四天三夜，體驗在地生活，農會總幹事張有擇親自帶著大專生認識斗南農村。

張有擇表示，斗南鎮是國內馬鈴薯、胡蘿蔔的主要產地，生產的越光米、台灣牛也全國知名，農會將帶領大專學子深入農村生產與畜牧場經營管理，學習農產品如何從產地、加工、包裝到通路上架的整體行銷過程。

水保局長李鎮洋與大專生參觀農會的肉牛畜牧場，與餐桌上的安格斯台灣牛進行第一次親密接觸，了解台灣牛的飼養過程，許多大專生第一次看到肉牛，忍不住伸手觸摸，直說好有趣。

來自中興大學生命科學系的大專生高譜軒表示，爸爸是雲林北港人，後來遷居新北，從小常聽爸爸述說故鄉農村的生活，讓他對生態及食農教育產生興趣，因此主動上網報名參加農STAY，實際體驗農村生活。

李鎮洋表示，住村學生不僅可直接學習在地深耕經驗，更可藉由多元領域專才交流討論，激盪出無限可能的農村創意構想，將這股年輕熱血帶進農村，打造幸福農村。

農委會水土保持局利用寒假期間與全台在地11個農村在地青年團隊舉辦「大專生洄游農S...
農委會水土保持局利用寒假期間與全台在地11個農村在地青年團隊舉辦「大專生洄游農STAY」活動，雲林場次10餘個名額，吸引全台近50位大專生爭搶報名，今天與「台灣牛」進行第一次親密接觸，直呼好有趣。記者陳雅玲／攝影
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農委會水土保持局利用寒假期間與全台在地11個農村在地青年團隊舉辦「大專生洄游農S...
農委會水土保持局利用寒假期間與全台在地11個農村在地青年團隊舉辦「大專生洄游農STAY」活動，雲林場次10餘個名額，吸引全台近50位大專生爭搶報名，今天與「台灣牛」進行第一次親密接觸，直呼好有趣。記者陳雅玲／攝影
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農委會水土保持局利用寒假期間與全台在地11個農村在地青年團隊舉辦「大專生洄游農STAY」活動，雲林場次10餘個名額，吸引全台近50位大專生爭搶報名，今天與「台灣牛」進行第一次親密接觸，直呼好有趣。記者陳雅玲／攝影
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