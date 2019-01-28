私人秘境落羽松樹林封閉 地主批遊客製造垃圾又亂停車

2019-01-28 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣文化觀光局推薦的私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點，樹葉變紅褐色，構成北國風情畫，網友轉傳每逢假日吸引大批人潮車潮，因遊客製造垃圾又亂停車，林姓地主最近氣得封閉，還打算變賣落羽松，秘境面臨消失。

「咦！怎麼落羽松樹林封閉，不准進入，好失望喔」許多遊客開車或騎機車，到中埔鄉嘉134線道路旁，想觀賞落羽松樹林拍照，看到地主拉膠帶繩子封鎖入口及路旁，還貼公告寫禁止入內監視錄影中，擅闖報警法辦，難掩失望。

這處落羽松樹林構成一列一列落羽松隧道，是冬季限定浪漫景點，網友轉傳「中埔落羽松秘境隧道，浪漫無限大，自己的一場冬季戀歌」，是縣府文化觀光局推薦秘境景點，如今面臨消失。

「遊客不守約定製造垃圾，路窄亂停車，規勸沒用只好封閉!」林姓地主說，他接下父親4分農地，種好管理的落羽松300多棵，樹齡10年，當初種苗木量好間距，樹大成林變隧道，種落羽松是為賣樹，沒想到變景點，原歡迎遊客觀賞，貼公告請遊客勿製造垃圾，結果事與願違，只好封閉。

他表示，有遊客願意付費入內拍婚紗照，被他婉拒，雖然封閉入口，但還是有人擅闖，若再規勸不聽，他只好報警處理，為免管理維護困擾，打算變賣。