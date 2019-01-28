太保市花海節浪漫夢幻 市長：自然美勝花博整型美

2019-01-28 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



2019嘉義縣太保市花海節周末登場，被網友形容超級浪漫又夢幻，有如「台版北海道彩虹花田」，今年除延續油菜花、波斯菊、百日草，新增2公頃向日葵，將在春節期間盛開。記者魯永明／攝影 分享 facebook

下周就是農曆春節，2019嘉義縣太保市花海節周末登場，連辦多年花海節，被網友形容超級浪漫又夢幻，有如「台版北海道彩虹花田」，今年受暖冬影響，在台18線高鐵大道旁面積27公頃有機米專區，種植的綠肥作物變成花海，除延續油菜花、波斯菊、百日草，新增2公頃向日葵，將在春節期間盛開。

市長黃榮利說，氣候變遷，每年入冬枯水期辦花海節，因缺水又少雨，種植綠肥作物，都要通過老天考驗，去年就動用清溝車載水澆花，今年又碰上少雨暖冬，改用鬆土翻耕方法，將綠肥作物種籽深埋地底，靠地下水源供給，延長花期。

去年花海節搭配縣府承辦台灣燈會，吸引逾20萬遊客，今年沒有燈會，卻有台中花博搶客，黃榮利形容，花海節是自然美，花博是人為整型美，自然就是美，歡迎各地遊客來走春賞花。

花海節2月2日至10日，有一口壽司免費試吃(太保市農會新米發表會)，小豬燈籠DIY、打卡送幸福撲滿、麻吉送幸福(擲麻糬活動)，還有今年特別規劃的「花海野餐趴」，讓民眾在花海中愜意野餐，享受被花包圍的溫暖，另參加派對還送限量野餐墊、野餐籃，詳細活動將在公所官網公布。