影／熱情送佛祖回娘家 台南東山碧軒寺清晨熱鬧如白晝

2019-01-28 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



2019台南東山迎佛祖廟會活動清晨登場，佛祖神轎準備起駕。記者謝進盛/攝影 分享 facebook

國定重要民俗活動台南東山迎佛祖廟會今清晨登場，碧軒寺佛祖媽一早在信眾護送下「回娘家」，返回白河火山碧雲寺，沿途受到虔誠信眾熱烈歡迎，沿途更有不少人等候「鑽轎腳」，循往例農曆正月初九將從碧雲寺回駕碧軒寺。

東山迎佛祖已列國定重要民俗活動，相傳西元1832年張丙之亂時，白河關子嶺碧雲寺被焚毀，寺內供奉的觀音佛祖避難到東山碧軒寺，之後演變為每年農曆12月23日「送駕」回關子嶺碧雲寺、正月初九「迎駕」回東山碧軒寺的民俗活動。

包括台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良、立委葉宜津、碧軒寺副主委朱志宏、文化局長葉澤山、民政局長顏振標、台南市議員蔡育輝、劉米山、前台南市副市長顏純左等人都到場致意，黃偉哲更是提早一小時到場，黃致詞時說，相信在碧軒寺佛祖庇佑下，祈求台南平安，鄉親們過好年。

今天清晨雖然僅有約12度，碧軒寺前吸引逾千名熱情信眾等候「鑽轎腳」，也因民眾太熱情，神轎起駕由預定清晨6點29分往後順延約10分鐘，迎佛祖沿途行經東山區與白河區20個村庄。

文化局長葉澤山說，東山迎佛祖系列廟會活動，迎駕過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，成為獨有文化，具有高度特殊性與保存價值。