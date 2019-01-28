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雲林茂谷柑正甜 縣府公所聯手促銷大吉大利

2019-01-28 07:43聯合報 記者邱奕能╱即時報導

古坑鄉是茂谷柑主要產地。圖／讀者提供
古坑鄉是茂谷柑主要產地。圖／讀者提供
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行銷在地生產的優質茂谷柑，雲林縣政府與古坑鄉公所舉辦「2019古坑有禮茂」展售活動，邀眾人現場品嘗「型美、皮薄、滋味好」的茂谷柑，為即將而來的農曆春節人潮與買氣加分。

雲林縣斗六市、古坑鄉盛產茂谷柑，斗六市約有140公頃、古坑鄉則約有210公頃，近來進入採收期後，農民將鮮紅欲滴的茂谷柑製成果乾、果醬等，積極搶攻年節市場。

鄉公所指出，今年因暖冬讓茂谷柑色澤偏黃，但產量維持往年水準，甜度約12度到13度，風味依舊甜中帶酸，品質依然良好，一嘗之後讓人忍不住想一口接一口，也有農民說，今年產量少，雖然品質依舊，但市場需求量減少很多。

雲林縣是茂谷柑主要產地之一，其中又以斗六市、古坑鄉為主要盛產地，農民透過分級包裝，將甘甜美麗的茂谷柑盛裝滿滿心意，是年節送禮的最佳選擇。 

雲林縣長張麗善大力推薦茂谷柑，不僅風味、品質俱佳，甘甜的滋味讓人吃進嘴裡、甜在心裡，果肉細緻，又帶有自然果酸風味，忍不住想一口接一口品嘗。 雲林的茂谷柑紅透美麗，「型美、皮薄、滋味好」，是最好吃的應景水果，預計採收到過年前，消費者可提早預購，多多支持在地的好味道。 

張麗善表示，茂谷柑象徵大吉大利，送親友也是個好彩頭，極力推薦消費者購買。目前縣府行銷茂谷柑不僅只在國內，同樣也推薦給四川的好朋友，未來針對鳳梨、柳丁等農產，縣府都會努力將通路打開。

雲林縣是茂谷柑主要產地之一，其中又以斗六市、古坑鄉盛產茂谷柑，農民透過分級包裝，...
雲林縣是茂谷柑主要產地之一，其中又以斗六市、古坑鄉盛產茂谷柑，農民透過分級包裝，將甘甜美麗的茂谷柑盛裝滿滿心意，成為年節送禮首選。圖／雲林縣政府提供
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雲林縣政府與古坑鄉公所舉辦「2019古坑有禮茂」活動，縣長張麗善（左二）、古坑鄉...
雲林縣政府與古坑鄉公所舉辦「2019古坑有禮茂」活動，縣長張麗善（左二）、古坑鄉長沈勝騰（左一）主持揭幕。記者邱奕能／攝影
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雲林縣政府與古坑鄉公所舉辦「2019古坑有禮茂」活動，縣長張麗善（左二）、古坑鄉...
雲林縣政府與古坑鄉公所舉辦「2019古坑有禮茂」活動，縣長張麗善（左二）、古坑鄉長沈勝騰（左一）主持揭幕。記者邱奕能／攝影
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