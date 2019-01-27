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窮孩子靠讀書脫貧 6個同鄉校長的成長故事很勵志

2019-01-27 22:58聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

雲林縣水林鄉有「開台第一鄉」之稱，位處偏僻，卻培育不少傑出人才，嘉義市有多名校長出身水林鄉，窮孩子靠教育翻轉命運，包含國立嘉義女中校長蔡枳松、立仁高中校長柳雅梅、大業國中校長李森源、垂楊國小校長周孟志、博愛國小校長張英裕、林森國小校長吳淑任等，6名校長有相似的成長經歷，格外珍惜同鄉情誼，結為夥伴學校。

58歲的蔡枳松是農家子弟，父母不識字，卻相當重視6名子女的教育，向親友借款讓兒女繳註冊費。蔡到國小5年級才擁有人生第一雙球鞋，卻捨不捨穿，每天拎去學校，升旗時套上，升旗後馬上脫下，當寶貝一樣，穿沒幾回，國一時腳變大了，球鞋套不下，讓他傷心了一陣子。

蔡枳松前年參加嘉女校長遴選，脫穎而出，另一半柳雅梅有博士高學歷，夫妻倆都是高中校長，傳為佳話。

「當老師是我從小的夢想」林森國小校長吳淑任說，兒時在純樸的水林鄉春埔村成長，當地沒有公車，在她眼中「雲林縣北港鄉是小都市、嘉義市是大都市」，當年沒考上嘉義師專，一度以為和教職無緣，嘉義女中畢業後錄取台中師院，總算宿願得償。吳關懷弱勢孩子，已持續6年每年捐3萬元助學金給林森國小。

博愛國小校長張英裕有5個兄弟姊妹，父親是木業工人，收入不穩又遭逢職災，多次搬家，使他國小就讀過7所學校，大姊、大妹國小畢業便放棄升學，北上當女工分擔家計。

「如果沒有公費制度，就沒有今天的我。」張英裕說，當年曾做最壞打算，若沒考上師專就當黑手賺錢，後來如願拚上屏師，有公費支持，才得以翻身脫貧。他說，千金難買少年苦，種種考驗轉化為養分與回憶。

垂楊國小校長周孟志談到幼時記憶，住的村庄番薯厝只有2種人，「一種是窮人、一種是更窮的人」，他自幼喪父，小學1年級獲得一筆150元獎學金，當時泥水工一天薪資20元，他心想，「原來讀書可以賺錢」，便奮發向學，努力賺獎學金貼補家用，貧窮的經驗造就今天的他。

蔡枳松、張英裕、周孟志三個人的幼年經歷，都喚起那一輩人的困苦生活記憶，卻也是這一代年輕人最值得體會的故事。

嘉義市大業國中校長李森源、林森國小校長吳淑任、立仁高中校長柳雅梅、嘉義女中校長蔡...
嘉義市大業國中校長李森源、林森國小校長吳淑任、立仁高中校長柳雅梅、嘉義女中校長蔡枳松、垂楊國小校長周孟志、博愛國小校長張英裕（由左至右）來自雲林縣水林鄉，同鄉淵源讓他們結為夥伴學校。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市垂楊國小校長周孟志（左）、博愛國小校長張英裕同樣出身雲林縣水林鄉，兩人的父...
嘉義市垂楊國小校長周孟志（左）、博愛國小校長張英裕同樣出身雲林縣水林鄉，兩人的父親是國校同學，相當有緣。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市大業國中校長李森源、林森國小校長吳淑任、立仁高中校長柳雅梅、嘉義女中校長蔡...
嘉義市大業國中校長李森源、林森國小校長吳淑任、立仁高中校長柳雅梅、嘉義女中校長蔡枳松、垂楊國小校長周孟志、博愛國小校長張英裕（由左至右）來自雲林縣水林鄉，同鄉淵源讓他們結為夥伴學校。記者王慧瑛／攝影
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國立嘉義女中校長蔡枳松與另一半立仁高中校長柳雅梅都是雲林縣水林鄉子弟，鶼鰈情深。...
國立嘉義女中校長蔡枳松與另一半立仁高中校長柳雅梅都是雲林縣水林鄉子弟，鶼鰈情深。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市林森國小校長吳淑任（右）是立仁高中校長柳雅梅水林國中的學妹，吳也是柳雅梅父...
嘉義市林森國小校長吳淑任（右）是立仁高中校長柳雅梅水林國中的學妹，吳也是柳雅梅父親的學生。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市大業國中校長李森源、林森國小校長吳淑任、立仁高中校長柳雅梅、嘉義女中校長蔡...
嘉義市大業國中校長李森源、林森國小校長吳淑任、立仁高中校長柳雅梅、嘉義女中校長蔡枳松、垂楊國小校長周孟志、博愛國小校長張英裕（由左至右）來自雲林縣水林鄉，同鄉淵源讓他們結為夥伴學校。記者王慧瑛／攝影
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記憶校長遴選職災
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