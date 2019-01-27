窮孩子靠讀書脫貧 6個同鄉校長的成長故事很勵志

2019-01-27 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



雲林縣水林鄉有「開台第一鄉」之稱，位處偏僻，卻培育不少傑出人才，嘉義市有多名校長出身水林鄉，窮孩子靠教育翻轉命運，包含國立嘉義女中校長蔡枳松、立仁高中校長柳雅梅、大業國中校長李森源、垂楊國小校長周孟志、博愛國小校長張英裕、林森國小校長吳淑任等，6名校長有相似的成長經歷，格外珍惜同鄉情誼，結為夥伴學校。

58歲的蔡枳松是農家子弟，父母不識字，卻相當重視6名子女的教育，向親友借款讓兒女繳註冊費。蔡到國小5年級才擁有人生第一雙球鞋，卻捨不捨穿，每天拎去學校，升旗時套上，升旗後馬上脫下，當寶貝一樣，穿沒幾回，國一時腳變大了，球鞋套不下，讓他傷心了一陣子。

蔡枳松前年參加嘉女校長遴選，脫穎而出，另一半柳雅梅有博士高學歷，夫妻倆都是高中校長，傳為佳話。

「當老師是我從小的夢想」林森國小校長吳淑任說，兒時在純樸的水林鄉春埔村成長，當地沒有公車，在她眼中「雲林縣北港鄉是小都市、嘉義市是大都市」，當年沒考上嘉義師專，一度以為和教職無緣，嘉義女中畢業後錄取台中師院，總算宿願得償。吳關懷弱勢孩子，已持續6年每年捐3萬元助學金給林森國小。

博愛國小校長張英裕有5個兄弟姊妹，父親是木業工人，收入不穩又遭逢職災，多次搬家，使他國小就讀過7所學校，大姊、大妹國小畢業便放棄升學，北上當女工分擔家計。

「如果沒有公費制度，就沒有今天的我。」張英裕說，當年曾做最壞打算，若沒考上師專就當黑手賺錢，後來如願拚上屏師，有公費支持，才得以翻身脫貧。他說，千金難買少年苦，種種考驗轉化為養分與回憶。

垂楊國小校長周孟志談到幼時記憶，住的村庄番薯厝只有2種人，「一種是窮人、一種是更窮的人」，他自幼喪父，小學1年級獲得一筆150元獎學金，當時泥水工一天薪資20元，他心想，「原來讀書可以賺錢」，便奮發向學，努力賺獎學金貼補家用，貧窮的經驗造就今天的他。