影／史蹟資料館華麗變身「昭和J18」 在嘉體驗日式文化

2019-01-27 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市史蹟資料館華麗轉身為「昭和J18」，今天開幕營運，市長黃敏惠說，這是嘉義市古蹟委外經營首例，能在古色古香環境中歇腳喝杯咖啡，享受在地小農食材輕食，靜靜欣賞城市森林及檜木古蹟的寧靜，體驗日式風情，感受史蹟資料館新氛圍。

黃敏惠談到，「原嘉義神社暨附屬館所」是嘉義市指標性的市定古蹟，委外經營象徵文化資產活用的第一哩路，市府將持續盤點適合委外經營的公有空間，引進社會資源，打造嘉義市文化新絲路，也是年輕人創業新契機。

文化局代理局長林金龍說，過去在文化局管理下，嘉義市史蹟資料館曾2度獲得管理維護優等獎，考量公部門資源有限，在經營面需要「創新、創意、創業」三創結合，才能永續經營，透過公開評選機制慎選經營團隊，創造新的營運模式，促進文化觀光能量。

林表示，古蹟經營要求除了標的範圍內建物、設施、設備管理及環境清潔外，史蹟館是木構造建築，嚴禁提供明火烹煮的餐飲服務，僅能提供簡易的飲料點心及販售文創商品。業者一年至少辦6場藝文及其他創意活動，營業面積不得超過建物委託範圍總樓地板面積的30%。

「對了出發文化創意有限公司」執行長葉欣芝說，過去幾個月與古蹟深度對話，感受到史蹟資料館的靈與美，以「昭和J18」作為品牌深化的設計，讓「歷史文化再現」來保存舊時光的美好。

葉欣芝是嘉義子弟，他說，回鄉經營古蹟是他的夢想，秉持著戒慎而不恐懼的態度經營，團隊不會以營利為目的，希望散播嘉義市獨特的美，結合旅行業將人潮帶進來，串連周遭休憩景點，以日式文化體驗、日式文化活動、串連周遭休憩景點，作為跨領域與跨產業的媒合平台，為嘉義市史蹟資料館打響名號。

目前特展區正展出畫家邱秉恆的書法及油畫作品，作品蘊含豐富情感及繽紛色彩，構成一幅幅觸動人心畫作，書法更是寫出嘉義人實實在在精神。