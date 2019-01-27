影／台南市美術館盛大開幕 蔡英文親自到場祝賀

2019-01-27 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市美術館下午開幕，總統蔡英文親自到現場祝賀，現場擠進上千人共同參與開幕儀式。

包括蔡英文、文化部長鄭麗君 及國發會主委陳美伶等人都到場。

美術館是在行政院長賴清德的任內興建，現場彷彿是賴清德的感謝大會，市長黃偉哲上台也表示自己應該是最後一個說話的，賴清德在現場表示，內心非常高興，終於大功告成，台南市民從郭柏川以來60年來的願望終於實現。

美術館董事長陳輝東表示，賴清德在擔任行政院長時，因為白天不好意思到現場看，還經常半夜兩三點到現場去了解情況。

蔡英文則稱，賴清德卸任行政院長之後還容光煥發 ，並表示賴是最年輕的前院長，並表示賴清德也告訴她說自己是「很有錢的人」， 不僅是前立委前市長還是前行政院長所以很有「前」。

蔡英文感謝從規劃到新建完成，一棒接一棒的相關人員，並表示過去大家都來台南市吃美食，現在以後來台南不只要吃美食，還要到美術館參觀。

台南市美術館興建與完工過程可以說是相當緊湊，一直到25號開館前最後一個上班日才拿到使用執照，總工程經費17億元，在2015年12月18日開工，原本希望能在去年完工，但因為由聯鋼營造負責的工程，有相當多的挑戰，由日本知名建築師設計的鋼構碎形屋頂，國內過去沒有興建的前例，加上去年接連大雨，工程延後。

由於該案是賴清德在擔任台南市長任內重要的建設，中途工程進度落後，當時雖然賴已北上擔任行政院長，還特別南下協調，請聯鋼加派人手，市府上下也都緊盯，才終於趕在今天完工開幕。

南美館的外觀，碎形屋頂就像一朵鳳凰花，蓋在美術館的屋頂，而美術館本身則是像積木般，以一個個展廳堆疊而成，具有環保概念 ，通風與採光都相當好，各個展廳也都能獨立運作，不使用時就關閉，節省能源。

南美館雖然在今天開幕，但18個展廳中，目前只開放一、二樓的8個展廳，館方計畫採逐漸增開展覽廳方式運作，由於之前各方捐贈與館方採購的館藏，暫時寄放在文化局的倉庫內，開館後將運回清點入庫，三樓以上將暫時做為清點的場地，但五樓的餐廳會先行開放。

南美館是全台第一個以「行政法人」身份開設的美術館，因此不稱為「市立美術館」，而稱為台南市美術館，也創下很多的第一，包括18個展廳是全台美術館中最多的，另內外有53座樓梯，也是最多，並為唯一有科學研究、修復畫作的美術館，結合多功能劇場、兒童藝術中心、藝術家專室和美術科學研究中心。

而國內許多美術館會選擇興建在非市中心裡，以期有開闊的腹地，像是高雄市立美術館周邊就有廣袤的綠地，但南美館卻興建在「蛋黃區」內，由古蹟及公園改建為一、二館，二館北側與友愛街上的住家只有咫尺之隔，但也因在市中心而多了方便與親近性。