親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

影／台南市美術館盛大開幕 蔡英文親自到場祝賀

2019-01-27 17:05聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市美術館下午開幕，總統蔡英文親自到現場祝賀，現場擠進上千人共同參與開幕儀式。

包括蔡英文、文化部長鄭麗君 及國發會主委陳美伶等人都到場。

美術館是在行政院賴清德的任內興建，現場彷彿是賴清德的感謝大會，市長黃偉哲上台也表示自己應該是最後一個說話的，賴清德在現場表示，內心非常高興，終於大功告成，台南市民從郭柏川以來60年來的願望終於實現。

美術館董事長陳輝東表示，賴清德在擔任行政院長時，因為白天不好意思到現場看，還經常半夜兩三點到現場去了解情況。

蔡英文則稱，賴清德卸任行政院長之後還容光煥發 ，並表示賴是最年輕的前院長，並表示賴清德也告訴她說自己是「很有錢的人」， 不僅是前立委前市長還是前行政院長所以很有「前」。

蔡英文感謝從規劃到新建完成，一棒接一棒的相關人員，並表示過去大家都來台南市吃美食，現在以後來台南不只要吃美食，還要到美術館參觀。

台南市美術館興建與完工過程可以說是相當緊湊，一直到25號開館前最後一個上班日才拿到使用執照，總工程經費17億元，在2015年12月18日開工，原本希望能在去年完工，但因為由聯鋼營造負責的工程，有相當多的挑戰，由日本知名建築師設計的鋼構碎形屋頂，國內過去沒有興建的前例，加上去年接連大雨，工程延後。

由於該案是賴清德在擔任台南市長任內重要的建設，中途工程進度落後，當時雖然賴已北上擔任行政院長，還特別南下協調，請聯鋼加派人手，市府上下也都緊盯，才終於趕在今天完工開幕。

南美館的外觀，碎形屋頂就像一朵鳳凰花，蓋在美術館的屋頂，而美術館本身則是像積木般，以一個個展廳堆疊而成，具有環保概念 ，通風與採光都相當好，各個展廳也都能獨立運作，不使用時就關閉，節省能源。

南美館雖然在今天開幕，但18個展廳中，目前只開放一、二樓的8個展廳，館方計畫採逐漸增開展覽廳方式運作，由於之前各方捐贈與館方採購的館藏，暫時寄放在文化局的倉庫內，開館後將運回清點入庫，三樓以上將暫時做為清點的場地，但五樓的餐廳會先行開放。

南美館是全台第一個以「行政法人」身份開設的美術館，因此不稱為「市立美術館」，而稱為台南市美術館，也創下很多的第一，包括18個展廳是全台美術館中最多的，另內外有53座樓梯，也是最多，並為唯一有科學研究、修復畫作的美術館，結合多功能劇場、兒童藝術中心、藝術家專室和美術科學研究中心。

而國內許多美術館會選擇興建在非市中心裡，以期有開闊的腹地，像是高雄市立美術館周邊就有廣袤的綠地，但南美館卻興建在「蛋黃區」內，由古蹟及公園改建為一、二館，二館北側與友愛街上的住家只有咫尺之隔，但也因在市中心而多了方便與親近性。

而過程中也有不少風波，包括籌組過程中，被美術界質疑黑箱，國家文化藝術基金會董事長林曼麗辭去南美館董事一職，多名藝術家更因此拒絕作品入館典藏，而市議會也質疑行政法人有迴避監督之嫌，另首任的館長、副館長都在未開館前就卸任，新任副館長又遭疑 資格不符，而在開館前夕遭到陣前換將。

南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
分享
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
分享
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
分享
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
分享
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
分享
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
南美館下午開幕總統蔡英文到場參觀祝賀。圖/南美館提供
分享

美術館賴清德行政院
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

徐國勇：警察依法行事 不會因黨證就放縱

2019-01-27 17:36

影／史蹟資料館華麗變身「昭和J18」 在嘉體驗日式文化

2019-01-27 18:29

寒士幫忙省開銷 人安基金會直呼「好暖心」

2019-01-27 14:03

影／慰勉台南警 徐國勇：基度山恩仇記也以法律制裁仇家

2019-01-27 13:59

台南仁德自辦熱鬧年貨大街 書法名家王錫圭寫贈春聯

2019-01-27 11:55

台南氣溫降 催紅落羽松林吸引遊客

2019-01-27 10:57

駕駛人注意！台南市本淵橋施工 29、30日夜間封閉

2019-01-27 10:07

台南烏山頭水庫5隻圓滿豬迎春 還可擲筊祈福

2019-01-27 08:14

永康廢棄物堆置場大火 起因待查

2019-01-26 23:34

阿嬤不識字 嘉縣民雄社區書法活招牌

2019-01-26 23:32

家扶傳愛…乖孫獲購物金 先為嬤添衣、換家電

2019-01-26 23:09

捕獲野生朱立倫 嘉市文化路夜市吃沙鍋魚頭還排隊外帶

2019-01-26 20:12

不識字的75歲阿嬤上書法班 寫一手好書法

2019-01-26 19:17

「燈花原鄉」迎春 彩繪名師教市長畫燈籠

2019-01-26 18:58

打火弟兄自製趣味系列行動劇 弱勢親子開心學防火

2019-01-26 18:58

虎尾長青食堂每人700元加菜金 老爺爺：可吃鮑魚烏魚子

2019-01-26 18:20

辨毒味增警覺 年貨大街試聞毒品「嘸免驚」

2019-01-26 18:08

麥寮港改制雲林國際商港 二階段連署呼籲全民一起來

2019-01-26 17:13

寒冬送暖 黃敏惠見證社會愛心

2019-01-26 16:56

旅館友情贊助空間 小學生畫作畫龍點睛

2019-01-26 16:41

雲林麥寮空氣品質紫爆 民怨：鼻子壞掉了

2019-01-26 15:58

嚴重沙塵來襲！麥寮出現紫爆 雲林以南空氣惡化中

2019-01-26 15:58

朱立倫重申 沒有「換柱」心結 總統初選要公平透明

2019-01-26 15:57

小學生收割高麗菜 自種自採包水餃特好吃

2019-01-26 15:15

台南龍崎掩埋場停工 市府：保護罕見地景

2019-01-26 13:15

阿嬤做清潔工養全家 他曾偷塞1千元獎學金到口袋貼補家用

2019-01-26 13:06

雞蛋半價3斤鴨肉百元有找 雲林斗南特賣民眾瘋搶

2019-01-26 12:35

NET捐80萬提貨券 家貧兒第一次挑新衣媽媽紅了眼眶

2019-01-26 12:09

嘉市史蹟館華麗變身 明營業帶你體驗日式文化

2019-01-26 12:07

龍崎掩埋場停工 經部擬與環保署重新盤點需求

2019-01-26 11:34

協同服務隊學生下廚做年菜 與若竹兒分享過年的喜悅

2019-01-26 09:17
看更多

熱門文章

韓國瑜「默默」送年菜給獨老 原因這麼暖心…

2019-01-26 23:39

商圈沒落不堪高租金 江浙菜老店永福樓2月24日歇業

2019-01-27 16:44

捕獲野生朱立倫 嘉市文化路夜市吃沙鍋魚頭還排隊外帶

2019-01-26 20:12

退休軍官投資失利成街友 跟寒士圍爐：終於不用獨過了

2019-01-27 15:17

TVBS記者錢怡君 將出任台中市政府有給職顧問

2019-01-26 22:04

高雄民眾踢馬路標線斷數截 原來是自來水挖路沒鋪好

2019-01-27 17:41

饒慶鈴團隊引進高醫進駐南迴偏鄉 台東民眾都稱讚

2019-01-27 11:56

校長私車停校園提前退 考核獎金退休金減少

2019-01-26 21:59

天津路年貨大街灑20萬紅包擠爆 網友：搶到小孩都走失

2019-01-26 21:13

屏東熱博估湧入200萬人潮 警方交通疏導繃緊神經

2019-01-27 12:09

張琍敏拍MV代言 崗山之眼大年初一重開園

2019-01-27 07:37

影／看到韓國瑜她哭了 長者訴說照顧35歲障礙兒苦在心裡

2019-01-27 15:54

不識字的75歲阿嬤上書法班 寫一手好書法

2019-01-26 19:17

商總450位企業人士看好南台灣 韓國瑜和4縣市伸手歡迎　

2019-01-26 19:51

四獸山擬規劃風景區 柯文哲笑：要撈外國人的錢

2019-01-27 15:38

東區店租高到頂不住！40年江浙菜永福樓2月底歇業

2019-01-27 18:33

潭子福貴路70公尺多年打不通 中市府向中央爭取有進展

2019-01-27 13:27

寶二水庫成遊憩景點 招募志工講解歷史、生態

2019-01-27 09:00

2140劑疫苗新到港 苗栗縣防流感大作戰整備

2019-01-27 09:34

影／台南市美術館盛大開幕 蔡英文親自到場祝賀

2019-01-27 17:05

影／100眷村人寫回憶錄 讓人動容的「這些年那些事」

2019-01-27 13:50

10多年台中桃園往返展愛 「志工狂人」遇真愛喜獲頭胎

2019-01-27 07:35

北市觀光熱點遊客減 創4年新低

2019-01-26 23:23

台南烏山頭水庫5隻圓滿豬迎春 還可擲筊祈福

2019-01-27 08:14

台南仁德自辦熱鬧年貨大街 書法名家王錫圭寫贈春聯

2019-01-27 11:55

北市雙語實驗獲好評 108學年增至13校

2019-01-26 23:59

影／彰化台電千人拔蘿蔔 一個多小時好采頭全掃空

2019-01-27 14:47

北市會計師公會贈米 向大我新舍榮民拜早年

2019-01-26 20:16

台南氣溫降 催紅落羽松林吸引遊客

2019-01-27 10:57

春假做什麼？來竹市看美展、賞夜景

2019-01-27 07:35

屏東老屋新生首例 「綠活妝顏」引領風潮

2019-01-26 22:34

新竹市投入2千多萬 今年底前改造完46座熱門景點公廁

2019-01-27 14:53

寒士幫忙省開銷 人安基金會直呼「好暖心」

2019-01-27 14:03

新竹市街頭藝人今徵選 友達光電董座秀薩克斯風

2019-01-27 13:54

視察竹市東門市場 蘇貞昌：在傳統老市場看到新希望

2019-01-26 23:03

5年3死6傷…台中沙鹿區間測速 年底執法

2019-01-26 23:12

影／慰勉台南警 徐國勇：基度山恩仇記也以法律制裁仇家

2019-01-27 13:59

阿嬤不識字 嘉縣民雄社區書法活招牌

2019-01-26 23:32

九份私人停車場亂收費 市府重罰

2019-01-26 23:09

春節搶手 蓮霧、蜜棗一顆賣到百元

2019-01-26 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top