影╱過勞病倒險站不起 鄭南屏因慈濟人重生成志工

2019-01-27 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



慈濟基金會台南分會今天舉辦「2018年度台南區冬令發放暨照顧戶歲末圍爐」，邀請近5百照顧戶回慈濟台南分會聚餐提前感受年節氣氛，獲選「人品典範」的鄭南屏、葉麗華分享生命故事。

坐輪椅到活動自如

慈濟邀請因病痛不良於行的鄭南屏訴說拚搏經歷，他在人生最低潮時巧遇慈濟人關心鼓勵，原本坐輪椅一路進步到拿助行器、拐杖到現在可自由活動，回過頭來幫助其他弱勢。他說，「拆解資源回收物就像做人，要按部就班循序漸進才做得好，更能從繁瑣過程中培養愛心與耐心。

黃偉哲參與慈濟志工贈送象徵平安吉祥吊飾給弱勢家庭，祝福大家除舊佈新過好年，他致詞表示，慈濟冬令發放圍爐具有重要意義，除提供最需要的身心靈陪伴及民生必需品，也讓弱勢家庭感受到社會溫暖。

歷經二段婚姻

鄭南屏今年66歲家住台南永康，他說，15歲北上求學，退伍後從事驗光配鏡師，因反應快加上當時景氣好，遂進修考證照，開了家眼鏡行，和第一任妻子育有一男一女。

忙於事業的他，財務全交由妻子管理，但患難同林鳥卻無法同享樂，念情的鄭南屏訴請離婚後，除經營眼鏡行外，透過朋友介紹，在大陸從事台商餐飲外包生意，因而認識第二任教師妻子。

再婚的鄭南屏疼愛妻子有加，給予最好的物質享受，陸籍妻子為他產下一子。沒想到兒子周歲時，鄭南屏的父母親15天內相繼過世，但過慣優渥生活的妻子，無法適應長媳需承擔的擔子，竟不告而別回大陸。

經歷兩段失敗婚姻的鄭南屏衡量經濟尚可，放棄繼承財產，13年前，結束事業提前退休，以教育為重，帶著一歲多的兒子回台南，靠著積蓄跟月勞退金租屋生活。

差點要坐輪椅一輩子

3年前患有糖尿病與高血壓的鄭南屏中風，歷經兩次手術與裝腸造口等，積蓄加勞退金支付龐大醫藥費，擠壓兒子教育費，醫院社工轉介家扶協助就學補助，慈濟基金會提供急難救助，協助生活協助和送餐，後列為長期居家關懷個案，訪視志工身心靈陪伴，帶動關懷獨居長輩，邀約做環保，進而參加慈濟志工見習培訓。

「拆解資源回收物就像做人，要按部就班循序漸進才做得好，更能從繁瑣過程中培養愛心與耐心。」鄭南屏個性樂觀積極，今天站上台告訴近全場5百名照顧戶，人生沒有過不去的難關，只要懂得轉彎，放下埋怨，絕處就會顯露生機。

慈濟人開導而改變

「只要拿起針線開始串珠，就進入忘我的境界，我不會胡思亂想，也比較好過日子。」65歲的葉麗華因為一場意外，就此躺在床榻，靠著一根伸縮曬衣桿取物、開關房門與電器，一度自我封閉經由慈濟志工的陪伴關懷，雙腳不良於行的葉麗華無師自通摸索串珠藝術，人生因而轉念，經常分送自己的作品與人結緣，讓收到的人既歡喜又感動。