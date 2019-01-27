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台南西港慶安宮除夕夜發壓歲錢 今年追加至7千枚

2019-01-27 16:01聯合報 記者謝進盛╱即時報導

春節將至，台南西港慶安宮除夕夜將舉辦開廟門發歲錢活動，廟方今年將發放7千枚歲錢，主委黃勝家更加碼6萬6千元，有660名可獲得新春發財金100元，祝福信眾們新春發大財。

慶安宮也在廟前廣場舉辦現場揮毫送春聯活動，書法大師郭源下等10位志工參與揮毫，廟方備春聯、春福、恭賀新喜等2000餘份供民眾索取，廟方準備400份春聯，恭賀新喜600份、大四方春聯600份，小四方的春、福1000份，供民眾索取。

港明高中高二學生黃姵瑈，年紀輕輕寫起書法氣勢十足，這次更與表妹曾亭瑜合作，一人寫字，另一人繪圖，呈現「豬事大吉」、「金豬納福」等可愛度爆表的吉祥話，另外還有特製的小禮袋，都是姊妹兩人親手題字、繪製的用心之作，非常吸睛。

港明高中校長劉春福一早到場勉勵兩姊妹，手持「春」、「福」二字與「豬事大吉」等吉祥話，留下喜氣洋洋的合影紀念。

黃勝家說，廟方民國91年開始發放歲錢，至今已有10餘年，廟方收藏12位值年千歲歲錢集結成套，屬典藏收集。每套套幣有12枚歲錢，以12地支子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等代號為值年歲錢，每盒套幣2000元，信眾個人收集買套幣盒為500元。另外，廟方也發行皮雕王船、鯉魚鑰匙圈、令旗、紀念帽等多種文創品，深受信眾喜愛。

慶安宮總幹事方一峰表示，今年預計發放7000枚歲錢，比往年6千枚多出1千枚，值年千歲爺為羅千歲，發放的歲錢紅包裡，包發財金的有660個，每個都包100元，全部發財金有6萬6千元，是主委黃勝家加碼發放的。

他說，所有的紙鈔都摺成八卦狀，每個紅包內有歲錢和八卦符，幸運的民眾則是歲錢和摺成八卦形狀的百元鈔。依往年經驗，約有5千位民眾排隊領歲錢，由主委、副主委和3位常委共分5路發放歲錢。

西港慶安宮名家揮毫，港明高中校長劉春福（左）、港明高中高二學生黃姵瑈秀出作品。圖...
西港慶安宮名家揮毫，港明高中校長劉春福（左）、港明高中高二學生黃姵瑈秀出作品。圖/港明高中提供
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慶安宮在廟前廣場舉辦現場揮毫送春聯活動，書法大師郭源下等10位志工參與揮毫。記者...
慶安宮在廟前廣場舉辦現場揮毫送春聯活動，書法大師郭源下等10位志工參與揮毫。記者謝進盛/攝影
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西港慶安宮民國91年開始發放歲錢，至今已有10餘年，廟方收藏12位值年千歲歲錢集...
西港慶安宮民國91年開始發放歲錢，至今已有10餘年，廟方收藏12位值年千歲歲錢集結成套，屬典藏收集。記者謝進盛/攝影
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西港慶安宮除夕夜將發歲錢，廟方今年追加至7千枚，主委黃勝家主委黃勝家（圖中）更加...
西港慶安宮除夕夜將發歲錢，廟方今年追加至7千枚，主委黃勝家主委黃勝家（圖中）更加碼6萬6千元，有660名可獲得新春發財金100元。記者謝進盛/攝影
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慶安宮今在廟前廣場舉辦現場揮毫送春聯活動。記者謝進盛/攝影
慶安宮今在廟前廣場舉辦現場揮毫送春聯活動。記者謝進盛/攝影
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