寒士幫忙省開銷 人安基金會直呼「好暖心」

2019-01-27 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



人安基金會今舉辦基隆場寒士30尾牙，席開70桌，邀請700名寒士上桌開席，感受年節熱鬧氣氛。記者賴郁薇／攝影 分享 facebook 人安基金會今舉辦基隆場寒士30尾牙，席開70桌，邀請700名寒士上桌開席，感受年節熱鬧氣氛；寒士感受溫暖之餘，也回饋社服團體，有水電專才的黃大哥早年誤交損友，賠光家產，妻子又不幸罹癌過世，他一度一蹶不振，直到市府社會處轉介他到平安站，才開始重拾人生希望，不僅擔任平安站廚師，還全面修繕站內老舊水電管線，替平安站節省開銷，也幫自己重新找回人生價值。

寒士吃飽30愛心尾牙宴邁入第29年，每逢年關時，就是寒士們引頸期盼的歲末盛宴，人安基金會表示，寒士們一年來努力工作，卻只能勉強溫飽，基金會為替寒士們「暖心又暖胃」，每年都透過各地服務據點平安站操辦寒士尾牙，讓寒士們享用熱呼呼的團圓飯，還能領到紅包500元，一秒讓寒冬變暖冬。

人安基金會暖心大放送，席間也暗藏暖心小故事。其中一名寒士黃大哥今年已經70歲，早年誤交損友，將家產全數賠光，隨後又面臨妻子罹癌過世打擊，人生陷入一片黑暗，日日借酒澆愁；直到被華山基金會平安站社工輔導，才逐漸放開心胸。現在他不僅是平安站廚師，還發揮水電工特長，替站內老舊水電管線翻修，幫平安站省下一筆開銷。

想到今年可以跟著平安站內的寒士一起圍爐，王大哥直說，「很溫暖，也很期待」。