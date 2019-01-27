台南仁德自辦熱鬧年貨大街 書法名家王錫圭寫贈春聯

2019-01-27 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



仁德區公所年節活動，書法家王錫圭寫贈春聯。記者周宗禎/攝影 分享 facebook 臺南市仁德區公所獲得民政局支持今天舉辦新春活動與年貨大街，除有各式各樣的表演與熱鬧的年貨攤位，高齡95歲的書法名家王錫圭，也到現場為大家寫春聯，吸引許多民眾爭相索取。

仁德區公所為了活絡在地經濟邀請了本地的中洲小農、有好手藝的社區媽媽還有製作皮革工藝好手，提供有別於其他地方的年節用品採購機會。