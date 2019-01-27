台南烏山頭水庫5隻圓滿豬迎春 還可擲筊祈福

2019-01-27 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南烏山頭水庫大壩出現可愛造型圓滿豬迎春裝置藝術，吸引民眾拍照打卡。圖／西拉雅國家風景區提供 分享 facebook 春節何去處？台南烏山頭水庫大壩出現可愛造型的5隻圓滿豬迎春裝置藝術，分別代表財富、健康、功名、愛情及平安，可讓遊客現場擲筊祈福。

西拉雅國家風景區管理處表示，迎接金豬年到來，特別在烏山頭水庫風景區舉辦「西拉雅過好年、豬事如意玩水酷」活動，在大壩區打造迎春造型裝置藝術，以農曆豬年為主題，以豬撲滿概念設計5隻不同顏色的圓滿豬。

結合五行概念，黃色（金）圓滿豬代表財富、綠色（木）代表健康、藍色（水）代表功名、紅色（火）代表愛情、咖啡色（土）代表平安，並為5隻圓滿豬量身訂做逗趣解說牌。

西拉雅管理處長張隆城說，5隻圓滾滾造型搭配顏色各自取名為「金有春」、「尚青春」、「巧巧藍」、「粉愛妳」、「咖平安」，以撲滿為造型的Q版圓滿豬，民眾也可以投入錢幣，現場特別設計的大型筊杯，遊客投入錢幣後可以擲筊，許下新年新願望。投入圓滿豬的錢幣在活動結束後將全數捐出給公益慈善機構，讓遊客走春祈福還可以作公益。