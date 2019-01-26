捕獲野生朱立倫 嘉市文化路夜市吃沙鍋魚頭還排隊外帶
下屆總統熱門人選、前新北市長朱立倫，今晚輕車簡從到知名嘉義市觀光夜市文化路，逢周末例假，排隊人潮多，朱與人群一齊排隊外帶人氣名店林聰明沙鍋魚頭，一次就買4套5人份桶裝沙鍋魚頭，還入店內大啖火雞肉飯及沙鍋米粉，許多客人發現朱，紛紛拿手機爭相與他拍照，顯示朱立倫高人氣。
老闆林聰明看到朱立倫，開心地與朱交談，朱立倫說，過去市長黃敏惠都會宅配沙鍋魚頭送他，妻子很喜歡吃，今晚特地來店內打包並品嘗。
林聰明女兒林佳慧說，朱立倫一次買4套5人份桶裝沙鍋魚頭，相當於20人份，一次購足，前總統馬英九及妻子周美青都曾來店內用餐，周美青愛吃沙鍋Ｑ麵。
朱立倫結束用餐，再由隨從人員陪同，到另一家中央噴水圓環旁人店名店御香屋買飲品，黃市長得知趕來，與朱立倫碰面，黃、朱兩位政壇好友，又曾同時擔任國民黨副主席，見面格外親切，民眾拿手機爭相與兩人合影。
人氣名店林聰明沙鍋魚頭，全台無加盟店，包括前總統陳水扁、馬英九夫婦都愛吃，是過年圍爐人氣小吃，目前林聰明店面由1間擴展為6間，變成砂鍋魚頭一條街，假日及逢年過節，人潮大排長龍，工作人員發放號碼牌，幫忙疏導交通。
林聰明夫妻雖將生意交給第3代女兒們接手，但仍天天到店裡招待客人，這家特色人氣小吃，是將精選多種食材與高湯融入大鍋，慢火熬煮成砂鍋菜與湯底，搭配新鮮酥炸大頭鰱魚，成為獨家口味，高湯以超過10小時細火熬煮，熬成濃濃豆漿色；砂鍋菜精選大白菜、豆皮、豆腐、金針、黑木耳、三層豬肉、蒜頭、辣椒、蔥等，搭配混合組成，每年接近春節，訂單應接不暇，冷凍宅配提早好幾個月就停止接單。
留言