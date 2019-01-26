捕獲野生朱立倫 嘉市文化路夜市吃沙鍋魚頭還排隊外帶

2019-01-26 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



下屆總統熱門人選、前新北市長朱立倫，今晚輕車簡從到知名嘉義市觀光夜市文化路，逢周末例假，排隊人潮多，朱與人群一齊排隊外帶人氣名店林聰明沙鍋魚頭，一次就買4套5人份桶裝沙鍋魚頭，還入店內大啖火雞肉飯及沙鍋米粉，許多客人發現朱，紛紛拿手機爭相與他拍照，顯示朱立倫高人氣。

老闆林聰明看到朱立倫，開心地與朱交談，朱立倫說，過去市長黃敏惠都會宅配沙鍋魚頭送他，妻子很喜歡吃，今晚特地來店內打包並品嘗。

林聰明女兒林佳慧說，朱立倫一次買4套5人份桶裝沙鍋魚頭，相當於20人份，一次購足，前總統馬英九及妻子周美青都曾來店內用餐，周美青愛吃沙鍋Ｑ麵。

朱立倫結束用餐，再由隨從人員陪同，到另一家中央噴水圓環旁人店名店御香屋買飲品，黃市長得知趕來，與朱立倫碰面，黃、朱兩位政壇好友，又曾同時擔任國民黨副主席，見面格外親切，民眾拿手機爭相與兩人合影。

人氣名店林聰明沙鍋魚頭，全台無加盟店，包括前總統陳水扁、馬英九夫婦都愛吃，是過年圍爐人氣小吃，目前林聰明店面由1間擴展為6間，變成砂鍋魚頭一條街，假日及逢年過節，人潮大排長龍，工作人員發放號碼牌，幫忙疏導交通。