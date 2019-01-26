北港最古老劇場 大復戲院年中修復盼風華再現

2019-01-26 20:22 中央社 雲林縣26日電



雲林縣北港鎮最古老的劇場建築「大復戲院」，歷史逾90年，最近一次修復預定今年中完工，縣政府計畫結合宗教文化與傳統藝術融入民眾生活，讓大復戲院風華重現。

雲林縣政府今天在大復戲院工地舉辦「大復戲院工地現場展」，建築師導覽解說修復進度達50%，預計今年中完工，現場並展示舊戲院的海報、報紙廣告、電影人物立牌、膠卷、扇子等相關文物，雲林縣長張麗善、戲院所有權人龔氏家族代表張秀丹等人到場關心。

張麗善表示，北港鎮在極盛時期曾有4家戲院，包括大復戲院、北港戲院、振興戲院及國賓戲院。其中，大復戲院於日治時期昭和2年（西元1927年）落成，稱為「北港座」，是北港當年唯一的劇場建築。

她說，龔氏家族過去經營大復戲院，感謝龔氏家族捐贈舊戲院給公眾使用，縣府將把龔氏家族這份促進地方繁榮的心意發揚光大，盡心盡力修復，妥善規劃，絕不會辜負龔氏家族好意，希望大復戲院早日風華再現。

張麗善指出，北港鎮是宗教聖地，縣府希望大復戲院修復後的空間，可以結合宗教文化及傳統藝術，妥善利用，例如融入雲林縣的傳統藝陣、布袋戲等文化元素，共創大復戲院的風華及榮景。

雲林縣文化局處長陳璧君表示，大復戲院是早期北港鎮民生活娛樂的代表建築之一，去年3月5日開工，預計今年中完工，修復經費新台幣2000萬元，將來修復後，文化處會將象徵傳統、現在、未來的藝術表現方式都帶進來，並引進國內外演出團隊表演。

陳璧君說，「北港座」於民國34年（1945年）後改稱「大復戲院」，民國53、55年兩次大改建為現代鋼筋混凝土構造（RC）建築，民國98年登錄為雲林縣歷史建築，戲院所有權人龔氏家族提供縣府進行公眾使用20年。