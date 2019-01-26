虎尾長青食堂每人700元加菜金 老爺爺：可吃鮑魚烏魚子

2019-01-26 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣長青食堂據點最多的虎尾鎮，讓各里長輩就近共餐，吃的健康也過得快樂。虎尾鎮長丁學忠期待長輩也過個好年，除訪視各食堂用餐情形之外，更發出大紅包約50萬元，為鎮內11個長青食堂加菜，每人平均補助700元，希望老人家吃得溫馨，好過年，老人家感謝丁鎮長好意，熱忱邀鎮長來「圍爐」共享年節喜悅。

虎尾鎮堀頭、埒內、安溪、三塊厝、墾地、東屯、北溪、西屯、興南、興忠、三合共11里約有680名長輩在長青食堂用餐，丁鎮長大手筆每人補助700元加菜金，共送出近50萬元的大紅包，希望老人家能享有一頓豐盛營養的年菜。

堀頭里長李萬壽代表感謝丁鎮長的用心，他說，這是鎮公所頭一次發放年菜金，讓老人家格外窩心，長青食堂開辦以來，不僅帶給老人家一個優良衛生的用餐環境，老人聚集吃飯閒話家常，也讓食堂變成老人家的生活重心，每個人像一家人，利用吃飯時相互關懷，今年丁鎮長能發加菜金，讓餐點好上加好，倍感溫暖。

丁學忠說，虎尾是雲林縣首屆推動社區小旗艦計畫的鄉鎮，長期下來社造成就佳，社區經營更多元化也更活潑，尤其在老人社福的長青食堂，讓老人家餐飯無虞，生活更加和樂，所以利用過年之際，發放加菜金，讓社區像大家庭一樣，有圍爐溫馨之感，相信老人家會吃得更快樂。