麥寮港改制雲林國際商港 二階段連署呼籲全民一起來
雲林縣長張麗善推動麥寮港改制雲林國際商港第二階段連署，雲林縣商業總會、雲林縣不動產仲介商業同業公會今天召開記者會，全力支持，並公布23處連署點，呼籲民眾踴躍參與連署。
麥寮港改制國際商港是張麗善的競選政見，在選舉期間已完成公投第一階段連署，張麗善表示，目前麥寮港已開發20個碼頭為六輕專用，尚有10處碼頭未開發，希望透過公投，讓中央相關各部會啟動，開發為綜合國際商港，結合產創條例及向中央爭取工業區開發前瞻經費，將雲林從農業大縣提升為農工商產業的經濟重鎮。
張麗善表示，第一階段連署已完成，目前進行的是第二階段，門檻是28萬張連署書，需於2月12日前完成，接續啟動公投作業，呼籲民眾攜手親朋好友共同參與連署，讓大船入港，雲林起飛。
雲林縣商業總會秘書長王炳煌則說，麥寮港改制國際商港是帶動雲林整體商業與服務業的大發展，身為雲林的一分子，請大家一起發動，加入連署行列。
雲林縣不動產公會理事長黃朝國表示，麥寮港提升為工商港、邁向國際化，是雲林的一大契機，要大家化口號為行動，一起來連署，全民支持。
雲林縣工商發展投資策進會總幹事許宇甄指出，透過公投推動麥寮港改制，進一步與台中港及高雄港成為鐵三角，是雲林經濟與產業起飛非常好的機會，對台灣港口經濟以及大中部地區產業發展會有非常顯著且正面的影響。23處連署地點可上雲林縣政府網站查詢。
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