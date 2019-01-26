麥寮港改制雲林國際商港 二階段連署呼籲全民一起來

2019-01-26 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣長張麗善推動麥寮港改制雲林國際商港第二階段連署，雲林縣商業總會、雲林縣不動產仲介商業同業公會今天召開記者會，全力支持，並公布23處連署點，呼籲民眾踴躍參與連署。

麥寮港改制國際商港是張麗善的競選政見，在選舉期間已完成公投第一階段連署，張麗善表示，目前麥寮港已開發20個碼頭為六輕專用，尚有10處碼頭未開發，希望透過公投，讓中央相關各部會啟動，開發為綜合國際商港，結合產創條例及向中央爭取工業區開發前瞻經費，將雲林從農業大縣提升為農工商產業的經濟重鎮。

張麗善表示，第一階段連署已完成，目前進行的是第二階段，門檻是28萬張連署書，需於2月12日前完成，接續啟動公投作業，呼籲民眾攜手親朋好友共同參與連署，讓大船入港，雲林起飛。

雲林縣商業總會秘書長王炳煌則說，麥寮港改制國際商港是帶動雲林整體商業與服務業的大發展，身為雲林的一分子，請大家一起發動，加入連署行列。

雲林縣不動產公會理事長黃朝國表示，麥寮港提升為工商港、邁向國際化，是雲林的一大契機，要大家化口號為行動，一起來連署，全民支持。