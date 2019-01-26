阿嬤做清潔工養全家 他曾偷塞1千元獎學金到口袋貼補家用

2019-01-26 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣家扶中心今表揚自強家庭，扶幼主委陳燦勳提供每戶1萬元購物金，與阿嬤（左）相依為命的阿強（右）堅持幫阿嬤挑選新衣服，孩子的貼心讓社工人員好感動。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣家扶中心今表揚自強家庭，扶幼主委陳燦勳提供每戶1萬元購物金，接受扶助的小云與阿嬤、阿公相依為命，她從小拿到獎金就會偷偷塞在阿嬤的口袋，這次獲得1萬元，將全數用在阿嬤常用的老舊家電更換，一毛錢都沒用在自己身上；同樣與阿嬤相依為命的阿強則幫阿嬤挑選新衣服，孩子的貼心讓社工人員好感動。

陳燦勳今天與社工人員陪同14戶自強家庭一起到大賣場採買家電、日常用品、年菜、家俱，為新的一年增添新氣象，迎向嶄新的未來。

今年15歲的小云從小與阿公、阿嬤相依為命，阿公因為身體狀況不佳，無法工作，家中收入全仰賴阿嬤擔任清潔工，阿嬤對小云相當疼愛，生活忙碌，仍每天接她上下學，祖孫感情深厚。

小云有次參加比賽獲得獎學金1千元，沒有買自己想要的東西，卻偷偷塞進阿嬤口袋，貼補家用，讓阿嬤很感動，這次獲助一萬元採購金，她購買了抽油煙機、電鍋、吸塵器，一塊錢都沒買自己想要的東西，希望阿嬤煮飯可以更方便。

同樣與阿嬤相依為命的阿強，因為阿嬤有心臟病、眼睛不好，只能做些家庭代工，阿強將所有的家事攬在身上，「我要當阿嬤的眼睛」，祖孫二人的深厚情感，社工人員看在心裡。

獲得一萬元購物金，阿強與阿嬤討論後，決定購買曬衣架、床被等生活物品，因為阿嬤的衣服一穿就是好幾年，很少買新衣，阿強堅持要幫阿嬤買新衣，讓阿嬤開心過年，阿嬤聽了忍不住感動掉淚。