雞蛋半價3斤鴨肉百元有找 雲林斗南特賣民眾瘋搶

2019-01-26 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



迎接農曆春節，雲林縣斗南鎮公所今明二天舉辦「年貨大街」活動，原價300元的生鮮鴨肉，現場限量特賣百元有找，就連持續上漲的雞蛋也是半價特賣，吸引民眾大排長龍搶購。

斗南鎮公所年貨大街今明二天在斗南順安宮前封街舉辦，吸引60家攤商進駐，現場另有書法大師現場揮毫送春聯，吸引許多民眾採買年貨，一早就熱鬧滾滾，頗有年節氣氛。

斗南鎮長沈暉勛表示，年貨大家特別安排在地企業回饋商品大特賣，包括台野畜產每隻約3台斤的生鮮鴨肉特賣價僅需99元、上豐環球企業的黑米燒海苔等點心買一送一、台灣蛋農產銷協會的生鮮雞蛋也是半價特賣，數量有限，售完為止只要在臉書打卡就免費送地瓜。

特賣商品幾乎是市價打對折，吸引許多民眾一早就排隊搶購，特價商品近10點才開賣，有民眾7點就來排隊，一名張姓婦人買了99元的全鴨及半價雞蛋，直呼「好便宜」。

雲林縣議員蔡東富表示，年貨大街特賣活動沒有麻煩的闖關遊戲和集章活動，回饋商品是直接開放大搶購，包括原價打對折、打三折、甚至免費大贈送，讓民眾輕輕鬆鬆打包帶回家。