NET捐80萬提貨券 家貧兒第一次挑新衣媽媽紅了眼眶

2019-01-26 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



終於可以有新衣服穿了！陳媽媽今天帶著小一和國二的女兒，在NET佳里門市挑選新市，開心地拿著自己挑選有可愛卡通造型的衣服、長褲和外套，還有新鞋子，要漂漂亮亮地過新年。

陳媽媽說，全家人的衣服，幾乎都是別人捐贈的愛心衣服，第一次帶女兒到服飾店買新衣，看到她們開心，也很高興，很感謝企業愛心，讓女兒有機會挑自己喜歡的衣服。

北台南家扶表示，知名服飾品牌NET主富服裝股份有限公司捐贈80萬元提貨券，今天同時於NET佳里、新營及永康館封館邀孩子選購自己喜歡的新衣，家扶表示這是繼八八風災後第六次接受提貨券捐款，累計金額已高達480萬元。

與先生離異的徐女士今日陪同唸小二的女兒及幼稚園的兒子前來選購新衣，她因罹患多發性硬化症及類風濕性關節炎，雖咬緊牙關忍痛擔任清潔工但生活仍十分拮据，實在無閒錢為孩子準備新衣，平時女兒為幫忙省錢還會告訴弟弟洗澡時要「早點洗，洗快點」省電省水，看著孩子挑新衣快樂的模樣，就很開心。

單親撫養有身心障礙兒子的張女士，因前年發生車禍導致眼球破裂，雖經治療至今仍無法恢復工作，生活亦十分辛苦，兒子「海宙」一直長高長壯，心裡常常發愁，今天能有選換新衣的NET提貨券，兒子可以挑最大號的衣服，讓自己鬆一口氣。

北家扶中心統計，目前扶助1020戶弱勢家庭，近7成為單親，1成為新住民家庭，近2成為隔代教養家庭。列中低及低收入戶家庭高逹64％。一成家戶中無工作人口，近七成為僅一名工作人口，平均月入低於25K的高逹73%。面對孩子各項教育及生活負擔已是家長們極沉重的壓力。

家扶社工於訪談時往往可發現穿著不合身、或已過短的長褲、衣服，而多數家長也只能挑選民眾捐贈的二手衣服來因應孩子的需求，能獲贈NET提貨券讓孩子選購新衣實在感恩，家長陪著滿心雀躍的孩子互動討論，呈現難得歡樂氣氛。