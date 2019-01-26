嘉市史蹟館華麗變身 明營業帶你體驗日式文化

2019-01-26 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市史蹟資料館坐落在嘉義公園內，建於昭和18年，嘉義市政府去年底委由民間公司經營，以「歷史文化再現」保存舊時光的美好，並以昭和J18作為品牌深化的設計，打造「日式文化體驗」x「日式文化活動」x「串聯周遭休憩景點」跨領域與跨產業媒合基地，讓博物館的異業整合得以實現。明天早上10點40分正式營業，嘉義市長黃敏惠邀您同遊。

嘉義市文化局去年底將「市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所」委外經營，目前特展區展出書法家邱秉恆，第一次回鄉展覽獻給嘉義市史蹟資料館，邱秉恆寫出嘉義人實實在在的精神，另有餐飲特區可以讓遊客坐下來喝杯咖啡，靜靜欣賞城市森林及檜木古蹟的寧靜。

黃敏惠指出，嘉義公園的史蹟館是上個世紀遺留下來的美，明天將正式對外營業為嘉義市的美好揭幕，希望國人今年過年來嘉義市走春，千萬別錯過這隱身在嘉義公園的漂亮新景點。

文化局強調，古蹟經營要求除了標的範圍內建物、設施、設備之管理、維護和保養、安全與環境清潔外，餐飲的部分以簡易飲料點心販售服務，嚴禁明火烹煮、文創衍生性商品販售等服務，舉辦相關藝文活動一年至少6場讀書會、出版品發表會、文史解說、記者會及其他創意活動等，營業面積不得超過建物委託範圍總樓地板面積之30%。