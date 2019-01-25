老漁村因這片烏魚子彩繪走紅 成了雲林春節新祕境

2019-01-25 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣四湖鄉萡子寮3D壁畫藝術村，原本是1個貧脊的漁村，在國家風景區管理處協助下，讓彩繪藝術家進駐，短短一年多，因一塊烏魚子娃娃機的路邊電箱彩繪，成了網紅，風管處為藝術村開幕，提供1處新的過年秘境。

出身台南北門的3D彩繪家曾進成，曾在湖南、后里與石岡、布袋創作彩繪村，雲嘉南濱海國家風景區管理處為讓人口老化，村落貧脊的萡子村，注入活水，邀曾進為駐村藝術家。

為讓創作貼近在地元素，曾進成踩遍村子每條巷弄，看遍當地生活人文，決定以當地普天寺的神話及烏魚子特產為主題，開始彩繪10餘幅3D、4D彩繪作品。

其中曾進成以神來之筆，把路邊的電箱繪成1座立體的烏魚子娃娃機，和時下風行的蛙蛙機呼應，很快在網路傳開，不少年輕網友專程跑到偏遠的萡子村來看這塊網紅的電箱烏魚子，最近甚有遊覽車組團來觀賞，打響了萡子寮烏魚子名氣。

名氣帶來人氣，讓曾進成創作更具信心，選了10餘處村宅牆面，從盤古開天神話畫到哪吒大鬧東海、嫦娥奔月、牛郎織女、西遊記，3D彩繪突破平面限制，遊客可與圖互動，更吸引人潮，讓曾進成也畫得愈起勁，最近更進階4D彩繪，藉由多片立體牆面的疊層效果搭配獨特彩繪技巧，讓同一幅畫左看達摩，右成彌勒，頗有「左看成嶺側成峰」禪意，十分巧妙。

最近更以觀光局台灣黑熊吉祥物，創作超可愛的「喔熊」的彩繪牆與塑像，作為「喔熊藝術村」代言吉祥物，注入年輕氣息，更受喜愛。