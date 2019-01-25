菜農控訴過去雲縣國小營養午餐費低 縣府：感同身受

2019-01-25 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



雲林菜農林佳新今早在臉書粉絲專頁貼文，以雲林莿桐國小詢問書為例，指過去縣內小學營養午餐費菜錢18元，小朋友最後能使用的金額寥寥無幾，對此，雲林縣政府新聞處長周柏吟說，縣府除感同身受外，未來會進一步引導廠商使用在地食材，讓孩子吃得健康。

林佳新在貼文中表示，我們號稱農業首都，可我們的孩子一餐食材費才18塊！怎麼煮你教我？而且跟各位報告縣府只補助一名廚工，如我女兒學校500學生最少要請兩名廚工，那第二名廚工經費哪裡來？！而這種18塊食材費生意人還要賺，最後我們小朋友能吃到幾塊的食材？

林說，在這張紙上又打臉陳主委，我們孩子吃的常常不是本土食材！別再騙社會大眾與總統......而且食材常常是商人的貨底出清！為何我們吃的比全國平均45塊還少？就算我們取得比較便宜也不可能便宜到對砍吧！

他也說，感謝新任縣長張麗善，不分色彩建言立馬同意自籌財源，要把22塊以上國內平均值不足的經費縣府承擔補足，也同意弱勢孩童的部分縣府一樣支出。不讓雲林縣兒童輸在起跑點上，我想這塊我們是一樣的。

針對林佳新在臉書粉絲專頁的言論，雲林縣長張麗善因私人行程忙碌，由縣府新聞處長周柏吟代為回答，他說，縣府完全能體會林姓菜農心情，偏鄉的孩子也同樣不能被漠視，未來也會盡全力調查各學校用餐情形，不讓任何孩子有缺乏照顧的可能。

周柏吟表示，張縣長在上任前就認為苦不能苦孩子、窮不能窮教育，即認為雲縣孩子營養午餐不能與其他縣市差太多；而張上任後，縣府發現國中小學校營養午餐已發包出去，目前只能採「加菜」方式補足食材的不足。