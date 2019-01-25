讓職災勞工過好年 台南職業工會接力做愛心

2019-01-25 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市勞工局結合各工會寒冬送暖做愛心，繼泥水工會、電氣工會接力發送物資送暖活動後，今天由台南市木工業職業工會愛心接棒，在農曆過年前獻上暖暖的祝福，將棉被、白米、香腸、電風扇等生活物資，贈送給17區30戶職災、弱勢勞工家庭，在寒冬注入暖流，能夠溫馨好過年。

台南市木工業職業工會理事長方澄科有感於房屋修繕過程中，看到部分職災、弱勢勞工家庭生活困苦環境惡劣，家中物資缺乏，今天偕同工會幹部，與勞工局王鑫基局長帶領同仁共同前往，將棉被、白米、香腸、風扇等愛心物資，分送給居住在本市仁德、歸仁、善化、官田、大內、六甲、東山、下營、柳營、新營、鹽水、七股、佳里、北區、南區、中西及安南各區等30戶職災、弱勢勞工家庭。

住在安南區的64歲黃姓職災個案，在工作時手指遭機械壓傷造成骨折，後又因髖關節舊疾復發，無法行走且無法復工，收入中斷只能向朋友借貸度日，三餐經常以泡麵果腹，家中經濟狀況拮据。

住在歸仁區黃姓職災個案在上班途中發生嚴重車禍，造成頸椎骨折與神經損傷併上肢癱瘓，全身多處骨折，經數次手術後，日常生活仍無法自理需專人照護；黃姓職災戶育有二子就讀國中，配偶為大陸籍新住民，年邁父親已退休且罹患大腸癌，母親健康不佳不良於行，家中經濟及照護重擔全落於工廠任作業員之妻子身上。