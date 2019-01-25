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雲林營養午餐費用低引菜農批評 校方：那是3菜1湯

2019-01-25 19:21聯合報 記者邱奕能╱即時報導

雲林菜農林佳新今早在臉書粉絲專頁「農的傳人．林佳新」貼文，指雲林雖號稱農業首都，但孩子們營養午餐費菜錢僅18元，經過縣民多年反映，在雲林縣前縣長李進勇執政時才漲到22元等；對此，雲縣府教育處代理處長林慧蓉說，每間學校營養午餐狀況不同，價格調整需由各學校與家長會，召開午餐供應委員會並同意後，依照狀況去自行訂定，縣府無權管理。

莿桐國小校長李美憙說，校方營養午餐與六合、育仁、僑和，4間國小輪流承辦標案，22元價位是指廠商提供3菜1湯的價格，米飯由校方自行採購，餐點也經營養師評估過。

李美憙也說，她從調到莿桐國小時營養午餐費菜錢就是18元，在調漲到22元後仍經費不足，因此才會再發問卷去詢問家長意見，另外，學校廚工也是3位，並非林佳新所說的2位，林佳新那張照片是否同意、金額選項都並未呈現。

林佳新在貼文中指出，我們號稱農業首都，可我們的孩子1餐食材費才18塊！且縣府只補助1名廚工，如我女兒學校500學生最少要請兩名廚工，那第二名廚工經費哪裡來？而這種18塊食材費生意人還要賺，最後我們小朋友能吃到的食材剩幾塊？

在反應數年後雲林縣前縣長李進勇終於漲了4塊變22塊，該歌功頌德嗎？還遑論食材要符合4章1Q的原則與本土食材「裡面的假太多了你真的視而不見嗎？」

林佳新話鋒一轉，將矛頭指向農委會主委陳吉仲，他說，我們孩子吃的常常不是本土食材！別再騙社會大眾與總統，且食材常常是商人的貨底出清。

林佳新表示，不要老是說假新聞，假農民，內部會議還討論到如我之輩專門製造農村流言蜚語才讓民進黨這次農業縣選舉不利。在雲林縣我們反應幾年幾10次了：孩童營養午餐的事！

林佳新也感謝雲林縣長張麗善，願意不分色彩立馬同意自籌財源，將22塊由縣府承擔補足至國內平均價格，也同意弱勢孩童的部分縣府一樣支出，他說，政黨色彩長期不同，我們電話反應一次人家是立馬答應改善，而你們是反應到死都不改變只是敷衍，這種對比怎麼能不心寒？

莿桐國小校長李美憙表示，校方營養午餐與4間國小輪流承辦標案，22元價位是指廠商提...
莿桐國小校長李美憙表示，校方營養午餐與4間國小輪流承辦標案，22元價位是指廠商提供3菜1湯的價格，米飯由校方自行採購，餐點也經營養師評估過。 報系資料照片
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雲林菜農林佳新今早在臉書粉絲專頁「農的傳人．林佳新」貼文，指雲林雖號稱農業首都，...
雲林菜農林佳新今早在臉書粉絲專頁「農的傳人．林佳新」貼文，指雲林雖號稱農業首都，經過縣民多年反應，在雲林縣前縣長李進勇執政時，孩子一餐食材費才由18元漲到22元，卻被說是假農民、假新聞，甚至被指為流言造成民進黨選舉不利。圖／林佳新提供
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營養午餐李進勇張麗善
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