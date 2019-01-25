雲林九旬夫妻鶼鰈情深 醫院挪病房供同住

2019-01-25 19:02 中央社 雲林縣25日電



95歲謝裕益年輕時曾任台大醫師，去年11月因病住院，他的妻子每天到醫院照顧他；但最近92歲妻子也病倒了，卻不願與丈夫分開，讓醫護人員大受感動，特別安排同一間病房治療。

95歲的謝裕益與92歲的謝黃玉桃，是在1942年（日治昭和17年）高中畢業後認識的，倆人經過9年的愛情長跑才步上紅毯；結婚68年來，夫妻少有爭執，縱有小爭執，謝裕益總是讓著妻子，夫妻感情相當歡融和樂。

去年11月，長期洗腎的謝裕益住進台大斗六分院，年事已高的謝黃玉桃，仍堅持每天到醫院照顧老伴，夫妻鶼鰈情深，讓醫護人員好生感動。

不料，本月5日謝黃玉桃因腸道、膀胱感染而病倒，醫師要求她一定要住院治療，但老太太不願與丈夫分開，希望能與老伴住在同一間病房。

由於台大斗六分院沒有雙人病房，因此無法安排兩人同住一病房。主治醫師見到老夫妻感情這麼好，大受感動，於是在台大虎尾分院挪了一間兩人病房，安排讓兩位老人家住在一起。

謝裕益看到老伴與他同住，雖然無法言語，但會經常伸手緊握老伴的手，讓醫護人員看了感動不已。

面對氣切而無法說話的丈夫，謝黃玉桃表示，夫婿對她很體貼，無論做什麼事都沒有怨言，對孩子也非常好。她說，兩人年紀都這麼大了，「萬一發生什麼事，能夠在一起最好。」

院方表示，由於「男女有別」加上隱私權，醫院病房採男女患者分開，但因老先生、老太太感情很好，因此特別「破例」讓老先生、老太太同住一房，也方便家屬照顧。