林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG

2019-01-25 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



國民黨台南市議員林燕祝本月23日在台南市議會質詢時，關心兒虐議題時脫口說出「昨天有一個團體叫NGO」，遭基進黨貼在臉書引發熱議，基進黨指出，「NGO不是一個團體，而是非政府組織縮寫」，隨後林燕祝也在臉書發文道歉，表示是因一時情急而用辭錯誤，不過多數網友似乎不太領情，留言「我覺得妳還是沒搞懂NGO」。

基進黨在臉書發文表示，您這麼認真，在跑婚喪喜慶、扮月光仙子之餘，還要開直播當網紅、關心虐童事件，不忍苛責，只是這個錯誤實在可笑，小編認為不提醒您實在不好，所以小編也順便幫林議員補充一些相關的資料，NGO是非政府組織的縮寫，是一種不屬於任何政府、不由任何國家建立的組織。

林燕祝也在臉書發文回應，表示1月23日質詢時稱NGO是一個團體，是因一時情急而用辭錯誤，在此說聲抱歉，同時也稱她知道NGO是非政府組織的的縮寫，非常感謝基進黨的指教。