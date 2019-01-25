林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG
國民黨台南市議員林燕祝本月23日在台南市議會質詢時，關心兒虐議題時脫口說出「昨天有一個團體叫NGO」，遭基進黨貼在臉書引發熱議，基進黨指出，「NGO不是一個團體，而是非政府組織縮寫」，隨後林燕祝也在臉書發文道歉，表示是因一時情急而用辭錯誤，不過多數網友似乎不太領情，留言「我覺得妳還是沒搞懂NGO」。
基進黨在臉書發文表示，您這麼認真，在跑婚喪喜慶、扮月光仙子之餘，還要開直播當網紅、關心虐童事件，不忍苛責，只是這個錯誤實在可笑，小編認為不提醒您實在不好，所以小編也順便幫林議員補充一些相關的資料，NGO是非政府組織的縮寫，是一種不屬於任何政府、不由任何國家建立的組織。
林燕祝也在臉書發文回應，表示1月23日質詢時稱NGO是一個團體，是因一時情急而用辭錯誤，在此說聲抱歉，同時也稱她知道NGO是非政府組織的的縮寫，非常感謝基進黨的指教。
有支持者力挺林燕祝，留言「關心兒童權益是好事，議員加油！」、「謝謝您對社工的厚愛」，但也有網友表示「很想知道妳的幕僚團隊怎麼組的」、「不懂NGO，這樣真的很NG哦」、「搞不好其實有家電視台叫SNG喔」。
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